Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın elindeki şişliğin sebebini açıkladı

Vatikan Basın Ofisi, Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Papa Francis’in sağlık durumu hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Papa’nın genel sağlık durumunun stabil olduğu ve solunum ile motor terapileri sayesinde iyileşme gösterdiği bildirildi.

Vatikan'ın son tıbbi güncellemesinde Papa Francis’in yüksek akışlı oksijen tedavisini daha az sıklıkla kullandığı, zaman zaman tamamen oksijen desteğine ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Öte yandan Papa'nın dün yayımlanan fotoğrafında dikkat çeken elindeki şişliğin hareket kısıtlılığından kaynaklandığı, ancak bugün itibarıyla bu durumun iyileşme gösterdiği ifade edildi.

Gününü dua ederek, dinlenerek ve bazı çalışmalar yaparak geçiren Papa Francis’in sağlık durumuyla ilgili bir sonraki resmi tıbbi açıklamanın Çarşamba günü yapılacağı paylaşıldı.