Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Vatikan, yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Papa'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Vatikan'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Papa'nın sağlık durumu bugün de iyiye gitmeyi sürdürmekte. Bugün yüksek akımlı oksijen tedavisi ile maske kullanımı dönüşümlü uygulandı. Klinik tablonun karmaşıklığı göz önüne alındığında, hastalığın seyrine ilişkin kesin değerlendirme yapabilmek için birkaç gün daha istikrarlı durumun sürmesi gerekmektedir."

88 yaşındaki Papa, geçirdiği bronşit nedeniyle iki haftadır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görüyor.