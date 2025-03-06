Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, bugün de stabil olduğu ve solunum yetmezliği belirtisi göstermediği bildirildi.

Vatikan, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 3 haftadır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Papa'nın klinik durumu önceki günlere kıyasla stabil kalmıştır. Bugün de solunum yetmezliği belirtisi göstermemiştir. Papa, solunum fizyoterapisi yanında motor fonksiyonlar için fizik tedaviye devam etmiş, fayda görmüştür. Kan basıncı ve kan testleri stabil. Ateşi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Doktorların, Papa'nın hastalığın seyrine ilişkin tahminlerini henüz açıklamadığı belirtilen açıklamada, klinik durumun istikrarlı olduğu ifade edildi.

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamış, 4-5 Mart'ta da durumu stabil seyretmişti.