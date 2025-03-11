Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Ölüm riski taşımıyor, tedaviye iyi yanıt veriyor"

Vatikan, 14 Şubat'tan beri tedavi altında olan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. Açıklamada, Papa Francis'in ölüm riski taşımadığı ve hastanede aldığı tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi.

Vatikan'ın son tıbbi güncellemesinde, doktorlar tarafından konulan "ihtiyatlı" teşhisinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Son günlerde sağlık durumuda iyileşmeler görülen Papanın ilaç tedavilerine yanıt verdiği bildirildi.

Vatikan, Papa Francis'in hastanede tedavisinin devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Papa Francis'in taburcu olma zamanı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

Kronik akciğer hastalığı olan ve kış aylarında solunum yolu rahatsızlıklarına yatkın olan 88 yaşındaki Papa Francis, bronşit nöbetinin kötüleşmesi üzerine 14 Şubat'ta Roma Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı.