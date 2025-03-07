Vatikan: "Papa'nın durumu stabil kalmaya devam ediyor"

Şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 3 haftadır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan kaynaklarından yeni bilgiler paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilerde, "Papa'nın durumu, karmaşık bir tablo içinde stabil kalmaya devam ediyor. Hastalığın geleceği halen belirsizliğini koruyor. Papa, günü dinlenerek, dua ederek ve solunum fizyoterapisi de dahil olmak üzere terapi görerek geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın gündüzleri yüksek akımlı oksijen desteği aldığı, geceleri ise kendisine invaziv olmayan mekanik ventilasyon uygulandığı belirtildi.

Bu arada, Papa Franciscus'un geceyi sakin geçirdiği kaydedildi.

Diğer yandan, dün kendisi için Vatikan'da dua edenlere sesli mesaj gönderen Papa Franciscus'un sesinden yorgun olduğu anlaşılmıştı.

14 ŞUBAT'TAN BU YANA TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı. Papa'nın durumu, 4 Mart'tan itibaren stabil seyrediyor.