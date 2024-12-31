Vaveyla ne demek? Vaveyla kelimesinin TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Edebiyat eserlerinde sıkça karşımıza çıkan vaveyla, hem günlük konuşmada hem de yazılı metinlerde derin bir anlam taşır. Bu yazıda, "vaveyla ne demek", "vaveyla TDK sözlük anlamı nedir", ve "vaveyla nasıl kullanılır" gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

VAVEYLA KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre vaveyla, "çığlık" anlamına gelir. Kelime, yoğun duyguları, korkuyu, üzüntüyü veya çaresizliği ifade etmek için kullanılır. Vaveyla koparmak ise "çığlık atmak" anlamındadır.

Vaveyla TDK Sözlük Anlamı: Çığlık

Vaveyla koparmak TDK Sözlük Anlamı: Çığlık atmak

Vaveyla kelimesi, genellikle bir olay karşısında duyulan çaresizlik, korku veya büyük bir tepkiyi ifade eder. Kelime, mecazi anlamda kargaşayı veya şikayetleri betimlemek için de kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

Herkesin vaveyla kopardığı bu durum, aslında o kadar da karmaşık değil.

Savaşın korkunç yüzü, halkın vaveylasıyla sokaklarda yankılandı.

Bu kadar küçük bir sorun için vaveyla koparman gereksizdi.

"Vaveyla ne demek" diye merak edenler, bu kelimenin bağırıp çağırma anlamında kullanıldığını öğrenebilir.

Edebiyat dünyasında vaveyla, çoğu zaman dramatik bir anı betimlemek için kullanılır.

VAVEYLA KELİMESİNİN KÖKENİ

Vaveyla, Farsça kökenli bir kelimedir ve Türkçe’ye Osmanlı döneminde girmiştir. Farsça’da da benzer bir anlam taşıyan bu kelime, özellikle Divan Edebiyatı eserlerinde sıkça kullanılmıştır. Modern Türkçe’de ise daha çok sanatsal ve edebi bir üslup yaratmak için tercih edilir.

VAVEYLA KELİMESİNİN KULLANIMI

Edebi Kullanım:

Vaveyla kelimesi, edebiyat eserlerinde dramatik ve etkileyici bir atmosfer yaratmak için sıkça tercih edilir.

"Kadının vaveylası, köyün uzak ucundaki taş duvarlara çarpıyordu."

Günlük Kullanım:

Günlük dilde ise genellikle abartılı tepkiler veya gereksiz şikayetleri betimlemek için kullanılır.

"Bu kadar küçük bir mesele için vaveyla koparmana gerek yok."

VAVEYLA KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Sokakta yükselen vaveyla, herkesin dikkatini çekti.

Çocuklar ağlayarak vaveyla kopardılar, anneleri hemen yanlarına geldi.

Bu kadar çok vaveyla koparan birine sakinleşmesini söylemek bile zor.

"Vaveyla TDK sözlük anlamı nedir" sorusunu soran bir öğrenci, bunun "feryat" anlamına geldiğini öğrendi.

Eski bir şiirde, "Vaveyla eder dağlar" dizesi, doğal bir felaketi betimlemek için kullanılmıştı.

VAVEYLA İLE İLGİLİ DEYİMLER VE İFADELER

"Vaveyla koparmak": Bir olay karşısında aşırı tepki vermek, bağırıp çağırmak.

Örnek: "Bu kadar basit bir konu için neden vaveyla koparıyorsun anlamıyorum."

"Vaveyla etmek": Çığlık atmak, bağırıp çağırmak.

Örnek: "Korkunç kazayı görünce herkes vaveyla etti.

Vaveyla, Türkçe’nin en etkileyici ve anlam yüklü kelimelerinden biridir. TDK sözlük anlamına göre "bağırma, feryat, çığlık" anlamına gelen bu kelime, hem günlük dilde hem de edebi eserlerde sıkça yer bulur. Bu makale, "Vaveyla ne demek?", "Vaveyla nasıl kullanılır?", ve "Vaveyla örnek cümleler" gibi sorulara yanıt arayanlar için oluşturulmuştur.