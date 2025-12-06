Vebalı görmüş gibi kaçıyorlar

AKP’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden belediye kasasından bir servet harcanarak yapılan Ankapark projesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) soruldu.

28 Ekim’de ülkenin en büyük kamu zararlarından biri olarak nitelendirilen Ankapark projesinin, kamu zararı olup olmadığına yönelik soru CİMER’e gönderildi. Ancak bakanlıklar bugüne değin soruya yanıt vermeden topu birbirlerine attı.

BAKANLIK BAKANLIK GEZİYOR

Ankapark sorusunun yolculuğu şöyle:

3 Kasım: CİMER tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sevk edildi.

6 Kasım: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafına gönderildi.

28 Kasım: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sevk edildi.

1 Aralık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

1 Aralık: İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Valiliği’ne sevk edildi.

801 MİLYON DOLAR HARCANDI

Öte yandan Ankara’nın yağma, rant, yolsuzluk projesi olduğuna ilişkin her gün yeni delillerin ortaya konulduğu Ankapark projesi ile ilgili olarak 2022 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, zararın faturasının 801 milyon doların üstüne çıkacağını tahmin ettiklerini söylemişti.

Kısa bir süre önce de iktidara yakın gazetelerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankapark'ta kamu zararı için hakkında soruşturma izni verildiği iddia edilmişti.

Ankapark'ta kamu zararı için hakkında soruşturma izni verildiğini iddialarına yönelik Nefes yazarı Aytunç Erkin'e konuşan ABB Başkanı Yavaş, “Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da Osman Gökçek’in evini yapıyor” demişti.