Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları’na veda ettiğini duyurdu

Ünlü oyuncu Veda Yurtsever, 32 yıllık Devlet Tiyatroları kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Sosyal medyada yayımladığı veda mesajında, kurumun son yıllardaki yönetim anlayışını ve uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, kurum kültüründeki değişimden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yurtsever, “Bizim kurumda ne zaman eşofmanların yerini takım elbiseler aldı, o zaman düşüş başladı” ifadelerini kullandı.

Yurtsever, yönetim kadrosuna yönelik eleştirilerini, “Kendilerini kurumdan daha değerli gören kibir abidelerinin idaresine teslim ettin bizi. İşte o zaman bizi bekleyen sona doğru yol almaya başladık” sözleriyle sürdürdü.

“SEYİRCİYE CEPLERİNDEKİ PARAYA GÖRE DEĞER BİÇTİLER”

Son dönemde yapılan bilet zamları ve salon kategorizasyonu kararlarına da tepki gösteren sanatçı, “80 yıldır eşitlenen seyircimize, ceplerindeki paraya göre değer biçtiler. Bu, kurumun özünü inkâr etmektir” dedi.

“SINAVSIZ KADROLAR VE GÖSTERİŞ MERAKI”

Yurtsever, kadro alımlarında sınavsız atamaların yapılmasını eleştirerek, “Bu bilet fiyatlarının karşılığını verebilecek kalibrede oyuncular mı kadroya alındı?” diye sordu.

Ayrıca, Genel Müdür Tamer Karadağlı’nın “görünürlük” arayışında olduğunu savunarak, “Kendini dronlarla çektirip artistik pozlar vermekle meşgul. Bugüne kadar kendini bu kadar görünür kılan ilk Genel Müdür olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

“TURNE MASRAFLARI, MİL PUANLARI VE VIP BİLETLER”

Turne harcamalarına da değinen Yurtsever, geçmiş dönemlerle karşılaştırma yaparak, “Şimdiki yöneticiler sanatçıların kaldığı oteli beğenmeyip daha lüks otellerde kalıyor. Turnelerden elde edilen mil puanlarıyla kendilerine VIP uçak bileti hediye ediyorlar” iddiasında bulundu.

“Ortak yapım” adı altında sahnelenen oyunlarda da kayırmacılık yapıldığını ileri süren oyuncu, “Bu ortak yapımlar nedense sadece Genel Müdür ve yardımcılarının oyunlarına denk geliyor. Yurt dışı turnelere de hep onların oyunları gidiyor” dedi.

“TEŞVİKLERDE ÇİFTE STANDART”

Teşvik ödemeleri ve görevlendirmelerde de adaletsizlik yaşandığını belirten Yurtsever, “Altı aydır çalışmıyor diye bazı sanatçıların teşvikleri kesilirken, beş yıldır oyun oynamayanlara ödeme yapılmış” ifadelerini kullandı.

Görev dağılımındaki adaletsizliklere dikkat çeken sanatçı, bazı yöneticilerin “tek oyunla unvan sahibi” olduklarını belirterek, “Devlet Tiyatrosu’nun tüm imkânları sadece onlar için mi tahsis ediliyor? Kendi Lale Devirleri için bütün tuşlara basıyorlar” dedi.

“TİYATRODAN KOPMAYACAĞIM”

Yurtsever, Devlet Tiyatroları’ndan ayrılmasına rağmen tiyatroya devam edeceğini vurgulayarak mesajını şu sözlerle noktaladı:

“Beni merak etme, birkaç tiyatroyla şimdiden flört etmeye başladım bile. Tiyatro yapmazsam kendimi ölecek gibi hissederim. İşine aşık bir oyuncuyu emekli eden bugünün idarecilerinin yakasına kelebek olarak kondurulayım.”

Veda Yurtsever’in bu açıklamaları sanat camiasında geniş yankı uyandırırken, Devlet Tiyatroları yönetiminden henüz resmi bir yanıt gelmedi.