Vedat Günyol ışığı sönmüyor

Bugün yaşatılan tüm gericiliğe karşın Türkiyemizin çağdaş özellikleri de varsa, yönü bilime-sanata dönük olarak kurulan Cumhuriyet'ten aldıkları eğitimi borç ödeme anlayışıyla ülkesine yansıtan, kendileri de yanarak aydınlatan ışık toplarının bize armağanıdır o çağdaşlık. Vedat Günyol, bu armağanın ülkemiz için yaratılışının en önünde gelen emekçilerindendir. Evet; neden onlara ‘aydınlanma emekçileri’ demeyelim? Sabahattin Eyüboğlu, Yaşar Nabi Nayır, Memet Fuat, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, kardeşler, Rıfat Ilgaz ve başka niceleri. Yayıncılıklarıyla, çevirileriyle, yazdıklarıyla, ölene dek halka ışık olan aydınlanma emekçileri.

Ülkemizin üzerindeki havanın karartılması, Vedat Günyol gibi ışık kaynaklarını görünmezleştiriyor. Onun öğrencileri de, bu karartmaya karşı direniyor, yalnızca kendilerinin değil, koskoca ülkesinin ışık kaynağı olan öğretmenlerini, yapıtlarını yeniden yayımlatarak, adına ödüller koyup unutturmayarak onu yaşatmaya çalışıyorlar. Biliyorlar ki Vedat Günyol ışıktır. Ancak, doğrudan tanışılmış bir kişinin ölümüne karşı direnerek yaşatılmak istenebilmesi için, yalnızca ışık kaynağı olması yetmez, onun sevilen bir insan olması da gerekir. Anlaşılıyor ki Vedat Günyol, öğrencilerinin içine işlemiş, orada kendine yer yapmış. Onlar, içlerinde ölmeyen Vedat Günyol’u yaşatıyorlar. Vedat Günyol ışığını söndürmüyorlar.

Vedat Günyol’un öğrencileri bu çaba içinde onun adına deneme ödülü koyup on yıldır yaşattıkları gibi, şimdi de kitaplarının yeniden yayımlanmasına öncülük etmeye başladılar. Bu sevgi ve düşün bağının canlılığının verimlerinden biri olarak, ölümünü benimsemedikleri öğretmenlerinin deneme kitaplarının yayım süreci de başladı. 2025 yılı içinde Telgrafhane Yayınları, bir zamanlar Cumhuriyet’in ikinci sayfasında da denemelerini okuduğumuz Günyol’un Devlet İnsan mı? adlı denemeler toplamının yeni basımını yaparak değerbilirlik övgüsünü hak etti.

Kitabın içindeki denemeleri bugün de ayakta tutan görüş sağlığının ve dupduru Türkçesinin, onların hep yeni kalmalarını sağladığını söyleyebiliriz. Bundan yarım yüzyılı aşkın süre önce bile, “ihtişam, celse, hafıza, fazilet, fikir, hasret, aynı, faraziye, selamet, iddia, terör” sözcükleri yerine “görkem, duruşma, bellek, erdem, düşünce, özlem, özdeş, varsayım, esenlik, sav, yıldırı” sözcüklerini kullanan öztürkçeci Günyol, dilinin temellerini sağlam atarak yazılarının diliyle de yıllara direnebilmiş.

Günyol’un yazılarını yıllara karşı ayakta tutan direklerden birinin de, yaşam anlayışındaki doğruculuk olduğunu görüyoruz. 80’lerdeki, 90’lardaki kasıtlı çürütme sürecinin “yükselen değerler” yozluğunun içinden, “İnsan dediğimiz varlığı sorumluluk duygusundan ayrı düşünebilir misiniz?” (36. s. “Sorgulama Hakkı”) anlayışıyla sarsılmadan geçip bugünlere ulaşır bu yazılar. Aradaki o yozlaştırma dönemi, “Bugün kendin için ne yaptın?”, “bir iyilik yap kendine”, savaşma seviş” yıllarıdır. Bugünkü aydın direnişinin yetersizliğinde, Vedat Günyol gibi ışık kaynaklarına, onların sorumluluk bilincine uzak durmanın da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu uzaklığın sonucu da halkın, sömürgenlerin istediğince yoğurulmasıdır: “Türkiye Menderes’ten bu yana sermaye güçlerinin buyruğu altında Amerikan tipi ‘demir ökçeli’ bir demokrasiye doğru sürüklenmekte ve yine Amerikan tipi ilerleme ve bolluk anlayışı içine itilmektedir. Bu anlayışa göre seçimden seçime oyunu kullanan yurttaşa düşen, politikaya karışmadan, gelirinin yükselişi ölçüsünde hükümete gittikçe artan bir uysallıkla boyun eğmektir. Bu anlayışın düsturu; ‘Yemene bak, dilini tut’tur.” (113. s. “Demir Ökçeli Demokrasiye Doğru”)

Vedat Günyol gibi bir ışık kaynağına sırtını dönmenin sonucu, sürüklendiğimiz şu günlere ilişkin uyarılardan yoksun kalmaktır:

“Ne zaman ki, demokrasi dediğimiz, o halkın mutluluğu yolundaki gerçekleri, karşılıklı anlayış ve sevgi ile tartışa tartışa bulmaya çalışan, çalışması gereken bir rejimde, devlet gücünü ellerinde tutanlar -belli bir partinin temsilcileri olarak- gerçeğe yalnız kendilerinin sahip olduğunu ileri sürer, gerçek üzerinde bir tekel kurmaya çalışırlarsa, o zaman düzen, bir ölüm kararı olur.

“Ne zaman ki, iktidardaki insanlar, akla mantığa rağmen, halkın mutsuzluğu pahasına ve kendi doğruları yararına sokağı baskıyla, zorla susturmaya kalkışırlar, o zaman ölüm kararı ertelenmemiş olur. Ertelenmeyince de bütün bir ülke koskoca cezaevine döner.” (18-19. s.lar, “Sokak Sessizliği”)

Bu sürüklenişten ülkeyi kurtaracakların kimliğini, “Türkiye’nin yarınını özgür kafalar kuracaktır, kuşkun olmasın” diye söyler bir öğrencisine. (130. s. “Kafa Özgürlüğü ve Biz”)

Bir iki editoryal eleştirinin anımsatma sayılacağı umuduyla, “İktidar ve Talkım” başlıklı yazıda, yalnızca başlıkta geçen ‘talkım’, sözcüğünün, yazarın kendi yayınevi olan Çan Yayınları baskısında da öyle olması, ‘talkın’ olarak düzeltilmesine engel değilmiş gibi görünüyor. ‘Durum’ anlamındaki ‘hal’ sözcüğüne şapka konması, Vedat Günyol’un yazım tutumuyla çelişmiş. Kitabın Çan Yayınları baskısında ‘hal’ sözcüğünde şapka yok; Günyol’un tutumu doğru, çünkü yanlış sesletim ve yanlış anlaşılma riski yok ‘hal’ sözcüğünde.

DEVLET İNSAN MI?

Vedat Günyol

Telgrafhane Yayınları, 2025