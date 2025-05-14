Vedat Işıkhan'dan "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?" sorusuna yanıt!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam meselesine dair "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence, çok erken" ifadesini kullandı.

Işıkhan, partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence, çok erken" yanıtını verdi.

"KADINLARIN EMEKLİLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMAMIZ OLACAK"

Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:

"Emeklilere yönelik şuan bir çalışmamız yok. Şuan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilere yönelik bir çalışmamız yok. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor."