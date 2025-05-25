Vedat Işıkhan: Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen "İş'te Güvenli Gelecek" programında konuştu.

Işıkhan, konuşmasında "Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır" ifadelerini kullandı. Işıkhan, iş cinayetlerine ilişkin konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir taraftan ülkemizdeki iş gücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

Bu ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO, 2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi'ni kabul etmiştir. Ülkemiz tarafında da kabul edilen bu stratejiye üye ülkeler, ilk olarak ulusal iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikincil olarak ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların güçlendirilmesini ve son olarak bu çerçevenin belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınmasını önermektedir.

Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız."