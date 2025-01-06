Vedat Milor'dan Kent Lokantası için ödeme aldığı iddiasıyla ilgili açıklama

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, Kent Lokantası için ödeme aldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Vedat Milor'un Kent Lokantası'nda yaptığı programla ilgili tartışmalar sürüyor. Milor'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aldığı iddiaları sosyal medyada tartışılırken, Milor konuyla ilgili açıklama yaptı.

Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce ile birlikte yaptığı programa ilişkin açıklamasında, birlikte gitmeyi kendisinin teklif ettiğini kaydetti ve "Ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti" dedi.

Milor, iftiralarla ilgili hukuki yollara başvuracağı uyarısında bulundu.

Milor'un X platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek.

Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim."