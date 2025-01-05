Vedat Milor'dan 'Kent Lokantası' yorumu: Bu fiyatlar gerçek mi?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe ile birlikte yaptığı Kent Lokantası ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kent Lokantası deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Milor, "40 liraya dört çeşit yemek... Bu fiyat gerçek mi?" diye yazdı.

YouTube kanalında ziyareti yayınlayan Milor, "Bu videoda Üsküdar’daki Kent Lokantası’nı ziyaret ediyoruz. Menümüz mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlıdan oluşuyor. 40 liralık bu menü, hem doyurucu hem de ev yemeklerini aratmayan bir lezzette" dedi.

Milor, şunları söyledi: "Yemekler özenle hazırlanmış ve hijyenik bir ortamda sunuluyor. Kent Lokantası, geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor; öğrenciler, emekliler, çalışanlar... Hepsi uygun fiyatlarla temiz ve lezzetli yemeklere ulaşabiliyor."