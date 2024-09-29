Vedat Milor'dan yeni 'menemen' sorusu
Gastronomi yazarı Vedat Milor, menemen tarifi tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı. Daha önce "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" diyerek tartışma başlatan Milor, bu kez (Menemenin) Üstüne beyaz peynir ufalanır mı, ufalanmaz mı?" diye sordu.
"Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla gündem olan gastronomi yazarı Vedat Milor, yeni bir menemen sorusu yöneltti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milor, "Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor" dedi.
Milor, şöyle devam etti: "Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates. Ekmek yemiyoruz, modaya uyuyoruz. Yanında sağlıklı su da içiyoruz. Normalde bira da içilir."
BEYAZ PEYNİRLİ Mİ, BEYAZ PEYNİRSİZ Mİ?
"En önemli soruyu sormadım?" diyen Milor, şunları söyledi:
"Üstüne beyaz peynir ufalanır mı, ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da tartışma beyaz peynirli mi, beyaz peynirsiz mi?"
Menemeni siz nasıl seversiniz? Tercihiniz nedir? pic.twitter.com/YkHM7plV5a— Vedat Milor (@vedatmilor) September 29, 2024