Vedat Milor'dan yeni 'menemen' sorusu

"Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla gündem olan gastronomi yazarı Vedat Milor, yeni bir menemen sorusu yöneltti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milor, "Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor" dedi.

Milor, şöyle devam etti: "Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates. Ekmek yemiyoruz, modaya uyuyoruz. Yanında sağlıklı su da içiyoruz. Normalde bira da içilir."

BEYAZ PEYNİRLİ Mİ, BEYAZ PEYNİRSİZ Mİ?

"En önemli soruyu sormadım?" diyen Milor, şunları söyledi:

"Üstüne beyaz peynir ufalanır mı, ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da tartışma beyaz peynirli mi, beyaz peynirsiz mi?"