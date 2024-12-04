Vedat Milor, lahmacuncuda neler yaşandığını anlattı: "İlk defa başıma böyle bir şey geldi"

Gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen günlerde gittiği bir lahmacuncuda mekan sahibi tarafından izinsiz çekilen videosundan rahatsız olması tartışma yaşandı.

TV100'deki 'Muhabbet Kralı' programına konuk olan Milor, neler yaşandığını anlattı.

"Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor, kendi YouTube kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz" diyen Milor, şunları söyledi: "Ben zaten çekiyorum. Ben fark etmeden karşımda kamera var, lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videom çekiliyor. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum. Ya da ağzım açıkken göstermek istemiyorum. Benim rızam olmadan videomun çekilmesini istemedim."

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"

"Bunun dışında böyle bir şey olmasa da insanın temel hakkı var" diye konuşan Milor, "Mahremiyet hakkı. Benim iznim rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem, bunu kimse istemez. Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor. İlk defa böyle bir şey başıma geldi" ifadelerini kullandı.

Milor, şunları söyledi: "Zaten çok beğendim lahmacunu, çok başarılıydı, onu da söyledim. Benim tepkim kendimi korumak. Karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Beni rencide ediyor aslında. Şu ana kadar kaç kişi fotoğraf çektirmek istenmesi sevgi belirtisi olarak alıyorum. Tek bir ricam oluyor o da fotoğraflarda tabela olmasın. Orada şef arkamdan 'tabelayı da göster' deyince tepkim ortaya çıktı."