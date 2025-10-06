Vedat Milor’dan özel okul fiyatlarına kinayeli yorum: Öğretmen listesi paylaştı

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, özel okul fiyatlarına kinayeli şekilde tepki gösterdi.

Lise çağını geçmiş bir kızı olduğu bilinen ünlü isim, “Oğlumu özel liseye kaydettirdim” ifadelerini kullandıktan sonra, verdiği para karşılığında beklediği eğitim kalitesine ilişkin mizahi bir liste oluşturdu.

Milor böylece, hem özel okullardaki yüksek fiyatlara hem de ödenen paralarla eğitim kalitesi arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

Vedat Milor'un Instagram hesabından paylaştığı 'öğretmen listesi' şöyle:

GÜNDEM OLAN LİSTE

Matematik: Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya: Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare

Tarih: Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık: Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak: Socrates

Beden Eğitimi: Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca: Goethe

Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu