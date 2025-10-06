Vedat Milor’dan özel okul fiyatlarına kinayeli yorum: Öğretmen listesi paylaştı
Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, yükselen özel okul fiyatlarına sosyal medya hesabından mizahi bir dille tepki gösterdi. Milor, ünlü bilimci ve sanatçıların yer aldığı bir ‘öğretmen listesi’ paylaştı.
Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, özel okul fiyatlarına kinayeli şekilde tepki gösterdi.
Lise çağını geçmiş bir kızı olduğu bilinen ünlü isim, “Oğlumu özel liseye kaydettirdim” ifadelerini kullandıktan sonra, verdiği para karşılığında beklediği eğitim kalitesine ilişkin mizahi bir liste oluşturdu.
Milor böylece, hem özel okullardaki yüksek fiyatlara hem de ödenen paralarla eğitim kalitesi arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.
Vedat Milor'un Instagram hesabından paylaştığı 'öğretmen listesi' şöyle:
GÜNDEM OLAN LİSTE
Matematik: Cahit Arf
Fizik: Isaac Newton
Kimya: Marie Curie
Biyoloji: Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare
Tarih: Heredot
Coğrafya: İbn-i Haldun
Felsefe Mantık: Immanuel Kant
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak: Socrates
Beden Eğitimi: Cristiano Ronaldo
Müzik: Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca: Goethe
Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor
Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu