Vedat Milor’un da listesindeydi: Beyoğlu'nun 58 yıllık lokantası iflas etti

Beyoğlu’nun meşhur işletmelerinden Tarihi Şahin Lokantası’nın iflası mahkemenin kararıyla resmileşti.

58 yıldır faaliyet gösteren ve birçoklarının müdavimi olduğu lokanta, yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamayınca kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

'KESİN MÜHLET' TALEBİ REDDEDİLDİ

ekonomim.com'un aktardığına göre İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararında, Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddederek, şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti.

Mahkeme, 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle iflasın açılmasına karar verdi.

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mahkeme, iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine hükmetti.

MİLOR, ŞAHİN'İ ANMIŞTI

Tarihi Şahin Lokantası, ünlü yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor’un da Lezzet Rehberi’nde, gidilmesi tavsiye edilen mekanlar arasında yer alıyordu. Milor, 6 yıl önce, Şahin Lokantası’nın sahibi İsmail Şahin’in vefatı üzerine sosyal medyada bir paylaşım yapmış ve “Çok dürüst, düzgün bir insandı” değerlendirmesinde bulunmuştu.