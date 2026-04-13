Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için rotasını eski golcüsü Vedat Muriç’e çevirdi.

Sarı-lacivertli yönetim, en az iki forvet takviyesi yapmayı planlarken, daha önce forma giydiği dönemde takıma önemli katkı sağlayan Kosovalı oyuncuyu yeniden kadroya katmak istiyor.

Ara transfer döneminde 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı ancak kulübü RCD Mallorca’nın izin vermemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

İspanyol ekibinin o dönemde kümede kalma mücadelesi verdiği için Muriç'in ayrılığına veto koyduğu belirtilirken yaz transfer döneminde şartların değişmesi bekleniyor.

Mallorca’nın ligde kalamaması halinde Muriqi’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, ligde tutunması durumunda ise bonservis pazarlıklarının başlayacağı ifade ediliyor.

Deneyimli golcünün de Türkiye’ye dönerek Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ve kulübünden ayrılık konusunda kolaylık talep edeceği aktarıldı.

MBAPPE'YLE YARIŞIYOR

Öte yandan Muriç, bu sezon La Liga’da sergilediği performansla dikkat çekti. 29 maçta attığı 19 golle krallık yarışında üst sıralarda yer alan tecrübeli forvet, Kylian Mbappe’nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’nin, Muriç transferinin yanı sıra bir golcü daha kadrosuna katarak hücum hattını tamamen yenilemesi bekleniyor.