Vedat Muriç ile anlaşma sağlandı iddiası

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi planlamasında öncelikli hedeflerden biri olan santrfor için öne çıkan isim Vedat Muriç oldu. Sarı-lacivertli kulübün, eski oyuncusuyla anlaşmaya vardığı ve ön protokol imzaladığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını erken tamamlamak isteyen Fenerbahçe’nin, yeniden kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcüyle prensipte el sıkıştığı öne sürülürken, taraflar arasında resmi adımların atılması için kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlaması bekleniyor.

MALLORCA'NIN TALEBİ 10 MİLYON EURO

İddialara göre Vedat Muriç'in de Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı ve bu doğrultuda ön anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla anlaşmasının ardından kulübü Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

İspanyol ekibinin ise deneyimli golcü için kapıyı 10 milyon euro seviyesinden açtığı ileri sürüldü. Mallorca ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun durumu, yapılacak görüşmelerin seyrine göre netlik kazanacak.

Öte yandan transfer sürecinde farklı kulüplerin de devrede olabileceği belirtilirken, Fenerbahçe’nin bu yarışta hızlı hareket ederek avantaj sağlamayı hedeflediği kaydediliyor.

Vedat Muriç, bu sezon Mallorca formasıyla LaLiga’da 30 maçta görev aldı ve 21 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli forvet, ortaya koyduğu bu istatistiklerle takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.