Vedat Muriç: “Türkiye favori ama biz de pes etmeyiz”

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı’nın rakibi olacak Kosova’da, yıldız golcü Vedat Muriç karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Slovakya karşısında elde ettikleri 4-3’lük galibiyeti değerlendiren Muriç, geri düşmelerine rağmen mücadeleden kopmadıklarını vurguladı.

Deneyimli forvet, “İki kez geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Rakibimiz çok organizeydi ve son maçlarda gol yememişti. Bizim en büyük gücümüz takım oyunu oldu. Genç bir kadroyuz ve sahada mücadeleyi bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"EN İYİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Türkiye’nin karşılaşmanın favorisi olduğunu açık şekilde dile getiren Muriç, buna rağmen iddialı olduklarını belirtti:

“Şüphesiz Türkiye favori. Ancak iç sahada oynayacak olmamız bizim için avantaj. Türkiye’de çok değerli oyuncular var. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi isimler dünya futbolunda önemli seviyede. Biz de sahaya en iyi bildiğimiz oyunu koyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’de geçirdiği yıllara da değinen 30 yaşındaki golcü, duygusal bir karşılaşma olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE BİZİM ÜZERİMİZDE"

Kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydiğini hatırlatan Muriç, “Futbolculuk kariyerimde Türkiye’de Vedat oldum. Türkiye’nin ve Türk insanının bende yeri çok ayrı. Bu eşleşme benim için karmaşık duygular barındırıyor” diye konuştu.

Karşılaşmanın zorluk derecesine de dikkat çeken Kosovalı oyuncu, Türkiye’nin geniş kadro kalitesine vurgu yaparak, “Türkiye’nin alternatifli bir kadrosu var. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi birçok formda oyuncuya sahipler. Hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye bizim üzerimizde bir takım” değerlendirmesinde bulundu.

Muriç, Türkiye’ye duyduğu saygıyı vurgulayarak sözlerini tamamladı: “Türkiye’de geçirdiğim yıllar benim için çok değerli. Türkçe’yi anadil gibi konuşuyorum. Ama sahaya çıktığımızda 90 ya da 120 dakika rakibiz. Hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”