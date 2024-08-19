Vedat Muriqi kimdir? Vedat Muriqi nereli? Vedat Muriqi hangi takımda?

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen futbolcu Vedat Muriqi, Real Madrid'e attığı gol sonrası yeniden gündemde.

VEDAT MURİQİ NERELİ?

24 Nisan 1994 yılında Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu Vedat Muriqi, 2024/2025 La Liga sezonunun ilk maçında Real Madrid'e karşı golünü attı.

VEDAT MURİQİ TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bir dönem Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları da giyen Vedat Muriqi, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansının ardından 15 Eylül 2020 tarihinde 21 Milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer oldu.

VEDAT MURİQİ PİYASA DEĞERİ

Forvet - Santrafor mevkisinde oynayan ve sol ayağını kullanan Vedat Muriqi, LAzio'dan önce Mallorca'ya kiralandı, daha sonra ise İspanya Ligi'ndeki başarılı performansının ardından Mallorca tarafından Temmuz 2022'de 8 Milyon Euro karşılığında İspanyol kulüp Mallorca'ya transfer oldu. Vedat Muriqi'nin Ağustos 2024 itibariyle güncel piyasa değeri 12 Milyon Euro'dur.

VEDAT MURİQİ'NİN MALLORCA PERFORMANSI

Vedat Muriqi, 2023/2024 sezonunda 27'si La Liga, dördü Kral Kupası olmak üzere 33 maça çıktı. 7 gol ve 2 asistlik katkı gösterdi.

VEDAT MURİQİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Vedat Muriqi, 2019/2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı. 17 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.