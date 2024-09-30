Vefa Tiyatrosu yeni oyunuyla perde açıyor

Kültür Sanat Servisi

2024 yılında Nermin Uğur tarafından Ankara’da kurulan ve kısa sürede seyircilerin kalbinde özel bir yer edinmeyi başaran Vefa Tiyatrosu 1 Ekim’de perdelerini yeniden açıyor. Vefa Tiyatrosu, 1 Ekim saat 20.00'de Yılmaz Güney Sahnesi'nde sezonun ilk oyunu "Yıldız Olmak Kolay mı?" ile tiyatroseverlerle buluşuyor.

Vefa Tiyatrosu yeni sezon boyunca her yaştan izleyiciye hitap eden geniş bir repertuvarla seyirci karşısına çıkacak. Topluluk, ilk gösterimlerin yanı sıra klasik oyunlara getirdiği farklı yorumlarla da dikkat çekiyor. Ayrıca, sanatsal ve bireysel atölye çalışmalarıyla tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Vefa Tiyatrosu'nun yeni sezon biletleri https://vidipass.com ya da 05053362252 numaralı telefondan alınabiliyor.