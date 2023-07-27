Vefaspor’un yeni başkanı Burak Çelik oldu

1908’de kurulan ve Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Vefaspor’un başkanı Burak Çelik oldu. Çelik, Vefaspor'u eski efsane dönemine kavuşturmayı hayal ettiklerini söyledi.

Vefaspor’un başkanı seçilen iş insanı ve film yapımcısı Burak Çelik, “Vefaspor’un yeni dönemini resmen başlatıyoruz” derken yönetim kurulunun son derece genç ve dinamik olduğunu söyledi.

Burak Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“115 yıllık büyük bir camiayız bu yıl kuracağımız doğru yapılanma ve doğru sinerji ile beraber hedefimiz 5 sene içerisinde 1. Ligde yer alan ve çıktığı üst liglerde kalıcılık sağlayan bir futbol kulübü oluşturmak. Hedefimiz günü kurtarmak, bu yılı kurtarmak değil Vefa’nın geleceğini doğru ve profesyonel adımlarla hakettiğimiz yapılanma ile sportif bir anlamda her kulvarda kalıcı olan bir spor kulübü oluşturmak istiyoruz.”

Çelik, basketbol ve voleybolda da bu yıl 1.lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.