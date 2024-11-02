Vefatının 1. yılında anıldı

Haber Merkezi

Türk Demokrasi Vakfı, vakfın kurucusu hukukçu yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun’un ölümünün birinci yılında Ankara’da bir otelde anma programı düzenledi. Programda Özbudun’un eserleri, hayatı boyunca sürdürdüğü demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti mücadelesi anlatıldı. Programın açılış konuşmaları Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Baki Mert, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından yapıldı.

Toplantıda ayrıca Özbudun’un vasiyetinin bir parçası olan Mozart’ın ‘’Requiem’’ başlıklı eserinin ‘’Lacrimosa’’ bölümünden bir dinleti gerçekleştirildi. Programda, Serap Yazıcı Özbudun tarafından yazılan ‘’Ergun Özbudun: Son Yazıları ve Ardından Yazılanlar’’ kitabı konuklara dağıtıldı.

Programın katılımcıları arasında Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yer aldı.