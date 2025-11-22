Vegas’ta yağmur altında geçen sıralama turları nefesleri kesti

2025 Las Vegas Grand Prix’sinin sıralama turları, çölün ortasında yağmurla başlayan sıra dışı bir atmosferde koşuldu. Seans boyunca art arda gelen sarı bayraklar, bariyer temasları ve değişen lastik tercihleri, heyecan dozunu yukarı taşırken günün sonunda en hızlı isim McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Sıralamalar ağır yağmur koşullarıyla başladı. Aston Martin sürücüleri dışında tüm pilotlar geçiş lastikleriyle piste çıkarken, kaygan zeminde peş peşe pist dışına savrulmalar yaşandı. İlk dakikaların ardından neredeyse tüm pilotlar yağmur lastiklerine geçmek zorunda kaldı.

Seansın ilk bölümünde Aston Martin ikilisi tempoyu belirledi. Lance Stroll 2:00.067 ile ilk sırayı alırken, Fernando Alonso 0.680 saniye geriden geldi. Ancak ilerleyen dakikalarda Esteban Ocon’ın 1:57.124’e inmesiyle liderlik el değiştirdi.

Son saniyelerde Oliver Bearman’ın bariyerlere çarpması ve hemen ardından Alex Albon’un da benzer bir sorun yaşamasıyla Q1 sarı bayrak altında tamamlandı. George Russell 1:53.144 ile en hızlı isim olurken, Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda ve Lewis Hamilton elendi.

İkinci bölüm bariyer onarımları nedeniyle gecikmeli başladı. Yağmur lastikleriyle piste çıkan pilotlardan Lando Norris, erken turlarda 1:53.302 ile zirveye yerleşti. Ardından George Russell’ın 1:50.935’i gelince liderlik yeniden el değiştirdi. Bu bölümde Pierre Gasly, Lance Stroll, Franco Colapinto ve iki Haas pilotu sıralamaya veda etti.

NORRIS ZİRVEDE

Son bölümde pilotlar bu kez geçiş lastiklerini tercih etti. Kuruya dönmeye başlayan pistte zamanlar hızla gelişti. Damalı bayrak indiğinde McLaren pilotu Lando Norris, 1:47.934’lük turuyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Max Verstappen yalnızca 0.323 saniye geride ikinci sıraya yerleşirken, Carlos Sainz üçüncü sırayı aldı. Dördüncü sırada George Russell yer alırken ilk yedi şöyle oluştu: Norris-Verstappen-Sainz-Russell-Piastri-Lawson-Alonso.

Ferrari’nin diğer pilotu Charles Leclerc günü dokuzuncu sırada tamamladı. Las Vegas’ta yağmurun, temasların ve stratejilerin belirlediği bu uzun ve zorlayıcı sıralama seansı, yarınki yarış için heyecanı daha da artırmış durumda.