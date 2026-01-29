"Vekil maaşıyla geçinemiyorum" dedi: AKP'li Özcan'dan Arabistan'a açılma planı

Milletvekili maaşı ve emekli aylığından oluşan aylık 500 bin TL gelirle geçinemediğini söyleyen AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın şirketiyle Ortadoğu’ya açılma planları yaptığı ortaya çıktı.

Ağustos 2025’te Ekonomim gazetesinden Mustafa Kemal Çolak’a konuşan Özcan Özcan, master franchise sistemiyle büyümek istedikleri Ortadoğu’da Suudi Arabistan Riyad’dan bir grup ile görüşmeler yürüttüklerini dile getirmişti.

Özcan, Tekirdağ köftesinin tadını ve işletme anlayışlarını dünyaya açmak için Ortadoğu’yu ve büyüyen pazar Suudi Arabistan’ı önemsediklerini kaydetmişti.

Mestan Özcan, yurt içinde ve dışında önemli büyüme planlarını devreye almaya hazırlanan şirketlerinin, 5 yıl içinde Trakya'da şubeler açacağını dile getirmişti. Özcan, “Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde büyüyeceğiz. Yanı sıra Edirne ve Kırklareli’de de bulunacağız. 5 yıl içindeki mağaza yatırımlarımızı 10 yeni şube gibi düşünebiliriz” demişti.

500 bin TL ile geçinemediğini söyleyen Mestan’ın şirketinin yalnızca 2023 ve 2024 yılında beyan ettiği kazanç 49,2 milyon TL.