Vekil olamadı, akademiye girecek

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), kişiye özel ilan verilmemesi yönündeki yönetmeliğine ve uyarılarına rağmen özel ilanlar önlenemiyor.

Bu kez adrese teslim ilan Bitlis Eren Üniversitesi’nde görüldü.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, 31 Aralık 2024 tarihinde akademik kadro ilanı yayımlayarak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. Akademik kadro ilanında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalına alınacak doktor öğretim üyesi kadrosu için “İşletme alanında doktora yapmış olmak. Örgütsel iletişim ve liderlik konularında çalışmaları bulunmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan kişinin ise Cebrail Yakışır olduğu iddia edildi. Yakışır’ın, “Etkileşimci ve karizmatik liderliğin çalışan memnuniyeti üzerine etkilerinin incelenmesi: Ankara il sınırları içerisindeki beş yıldızlı oteller üzerinde bir araştırma” isimli doktora tezi ve “Okul müdürlerinin paternalist liderlik tarzlarının öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerine etkisinin incelenmesi” başlıklı bir makalesi bulunuyor.

DİYANET BAĞLANTISI

Cebrail Yakışır, 3’üncü sıradan 28. Dönem AKP Bitlis Milletvekili adayı olmuştu. Ayrıca Yakışır, 2011-2023 yılları arasında Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yakışır’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı, KYK Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir’i, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş’i ve Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya’yı ziyaret ettiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.