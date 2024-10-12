Vekilin ailesi yolunu bulmuş

Yurttaşlar derinleşen ekonomik krizin pençesinde ay sonunu getirmeye çalışıp geçim mücadelesi verirken, çocuklarının beslenme çantasını dahi dolduramazken devletin parası iktidar mensupları ile aile üyelerine akmaya devam ediyor.

AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Türkiye Şeker Fabrikaları’na 115 milyon TL’lik çuval sattığı ortaya çıkmasının ardından kenti bir başka milletvekilinin aile şirketinin de kamuda milyonlarca liralık ihaleler aldığı anlaşıldı.

Üç dönemdir milletvekili seçilen Antep Milletvekili AKP’li Derya Bakbak’ın aile üyelerine ait olan Baksan Yürüyen Merdiven Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, itfaiye, kanal açma ve temizleme, temizlik, cenaze, su tankeri gibi birçok aracın satışını yapıyor. Şirketin müşterilerinin neredeyse tamamı ise belediyelerden oluşuyor.

Milletvekili Babak’ın eşi Bülent Bakbak ve oğlu Furkan Bakbak ile diğer alile yönettiği şirket, son 15 yılda kamudan 144 milyon TL değerinde 155 ihale aldığı ortaya çıktı.

İHALEYE TEK BAŞINA KATILDI

Şirketin aldığı son ihalelerden birini de Adıyaman’daki Kahta Belediyesi düzenledi. 26 Temmuz 2024’te “İtfaiye arama kurtarma aracı alımı işi” adı altında düzenlenen ihaleye sadece Bakbak ailesinin şirketi katıldı. Belediye kasasından şirkete 8 milyon 495 bin TL ödendi.

Milletvekili Derya Bakbak ise BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı.

İŞ CİNAYETİ DE YAŞANMIŞTI

2022 yılında Bakbak ailesi iş cinayetiyle gündeme gelmişti. Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yürüyen merdiven imalatı yapan fabrikada patlama meydana gelmişti. Patlamanın yaşandığı fabrikaya ulaşan sağlık ekipleri iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.