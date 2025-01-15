Vekiller sordu, Erdoğan yanıtladı: Abdullah Öcalan ev hapsine çıkacak mı?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

AKP Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen program, 2,5 saat sürdü.

Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı toplantıda 'yeni süreç' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÇÖZÜM SÜRECİ YOK"

Milliyet'te yer alan habere göre Erdoğan, milletvekillerinden açıklama yaparken kullandıkları ifadelere dikkat etmelerini isteyerek, "Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece Terörsüz Türkiye hedefi var. Kimse bunun dışında ifade çıkaracak bir şey söylemesin" uyarısında bulundu.

'GENEL AF' YANITI

Erdoğan, genel af iddiasına ilişkin de “Genel af konusunu hiç konuşmayın, böyle bir şey yok” dedi.

ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKACAK MI?

Toplantıda milletvekilleri, Erdoğan'a "PKK lideri Abdullah Öcalan ev hapsine çıkacak mı?" sorusunu yöneltti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Erdoğan, "Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdi.

Ayrıca Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” dedi.