Veli Ağbaba: Çiftçi 'Biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz?' diye düşünüyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak, Malatya'da yaşanan dolu ve don felaketiyle ilgili konuştu. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel kayısılarının üretildiği kentin milletvekiliyim ve maalesef 6 Şubat'ta yok olan bir kentin milletvekiliyim. 6 Şubat felaketinden sonra maalesef, geçtiğimiz yıl 12 Nisan'da tüm kabuklu ürünlerin yüzde 100 yandığı bir ilin milletvekiliyim. Bugün yine Malatya'nın geçtiğimiz pazar yaşamış olduğu büyük mağduriyeti hem Meclisimizin dikkatine hem kamuoyunun dikkatine sunmak için huzurunuzda bulunuyorum.

Kayısı bizim memleketimizin her şeyi; memlekette hem üreticiyi hem esnafı etkileyen, kamyoncusundan lokantacısına kadar en önemli ürün. Tabii ki bu ürün Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden biri. Maalesef, geçtiğimiz yıl don felaketinden sonra Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye kayısı gelmeye başladı ve serbest bölgelerde işleniyor. Buna devletin bir önlem alması lazım. Eğer buna önlem alınamaz ise Avrupa'da, Rusya'da, Amerika'da maalesef Malatya kayısısı satılamayacak. Sadece Malatya'yı ilgilendirmiyor bu, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.

Geçtiğimiz pazar günü Malatya'nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu maalesef herkesin heyecanla, bereketle beklediği kayısılarımızı, çağlalarımızı âdeta yerle bir etti. Tarım İl Müdürlüğünün açıklamasında 7 ilçe, 52 mahallede yaklaşık 20 bin dekarda yağan dolunun etkisiyle zarar görüldüğü ifade ediliyor. Dolu yağışının yalnızca kayısıyı değil bademi, hububatı da yerle bir ettiğini söyleyebiliriz. Malatya'da çiftçi açısından tablo ağır, diğer illerden daha ağır çünkü hem dolu hem don felaketini yaşamış bir kentiz. Geçen yaşadığımız dondan dolayı kayısıda verimlilik en az yüzde 50 azalmış durumda. Çiftçinin bankalara borcu var, faiz işlemeye devam ediyor. Yaşananlar afet değil sadece; don, dolu ve bir de faiz afeti var. 'Ben üretmek istiyorum ama devlet önümde yok' diyorlar.

"ÇİFTÇİMİZİN TARIM KREDİ'YE VE ZİRAAT BANKASI'NA OLAN BORCU FAİZSİZ ERTELENSİN"

Çiftçilerin bankaya borcu 2021 Şubat ayında 134 milyar iken beş yılda yüzde 881 artmış. Çiftçi borcu 1 trilyon 188 milyar liraya ulaşmış. 2026 yılında çiftçilerin bankalar tarafından takibe alınan borcu 19 milyar 371 milyon lira, cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıyla karşı karşıyayız. Bir taraftan dolu, bir taraftan don, bir taraftan da AK Parti tarımı vurmaya devam ediyor. Bakın, eskiden kayısı çekirdeğini satarak insanlar işçi ücretlerini öderdi. Şimdi işçi ücretleri neredeyse kayısının yarısına gelmiş durumda. Tedbir alan yok, izlemekle yetiniyorlar. 2020'de tüm dünya gördü; tarımı olmayan insanlar, ülkeler aç kalıyor. Lütfen faize ayırdığınız bütçeyi tarıma ayırın. Anayasa gereği tarıma verilmesi gereken para da verilmiyor, bunun mutlaka verilmesi lazım. Çiftçi, üretmekten korkar hâle gelmiş durumda. Mazot almış başını gidiyor; ilaçlar öyle, gübre öyle, işçilik öyle ama çiftçinin ürünü maalesef sabit, yerinde sayıyor.

Sadece kayısımız değil kirazımız, bademimiz, cevizimiz maalesef yerlerde sürünüyor. Eskiden hasat zamanı, temmuzda, ağustosta Malatya âdeta bayram yeriydi; maalesef, şimdi insanlar kara kara düşünüyor. 'Biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz?' diye düşünüyorlar. Kayısı ağaçları sökülüyor, kayısı ağaçları kesiliyor ama bununla ilgili maalesef duyan da yok, gören de yok. Lütfen çiftçimizin Tarım Kredi'ye, Ziraat Bankası'na olan borçları faizsiz ertelensin."