Veli-der: ''Cumhuriyet, kamusal, laik ve bilimsel eğitimle yaşatılır''

Cumhuriyet’in 102. yılında Öğrenci Veli Derneği (Veli-der), çocukların eşit yurttaşlar olarak yetişebilmesi için kamusal, laik ve bilimsel eğitimin önemine dikkat çekti. Dernek, eğitimde eşitsizlik, yoksulluk ve dinselleştirme politikalarının Cumhuriyet’in temel ilkelerini tehdit ettiğini vurguladı.

Veli-der Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, Cumhuriyet’in çocuklara nitelikli, parasız, laik eğitim sağlama hedefini hatırlatılarak, bugün çocukların beslenme, barınma ve eğitim hakkına erişimde ciddi zorluklar yaşadığını belirtildi.

Dernek, eğitimin piyasalaşması ve dinselleştirilmesine karşı çıkarak, çocuklara eşit, özgürlükçü ve bilimsel eğitim sağlama mücadelesine devam edeceklerini vurgulandı.

''EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK VE DİNSELLEŞTİRME, CUMHURİYET DEĞERLERİNİ TEHDİT EDİYOR''

Veli-der tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Mustafa Kemal liderliğinde emperyalizme karşı verilen mücadele ile kurulan Cumhuriyet 102 yaşında. Cumhuriyet yalnızca bir yöntetim biçimi değil, nasıl bir toplum nasıl bir insan sorusuna verilmiş kurucu bir yanıttır. Hak ve özgürlük kazanımlarını bünyesinde barındıran bir toplumsal düzendir. Cumhuriyetin en temel dayanaklarından yurttaşlık hakları, birarada yaşamın temelini oluşturan laiklik ilkesi, kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkına erişebilme olanakları iktidarın 23 yıldır inşa ettiği yeni toplumsal düzende hiçe sayılmaktadır. Bundan 102 yıl önce Cumhuriyet, eğitimi toplumsal dönüşümün merkezine yerleştirerek Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile , karma eğitim ile, köy okulları ile, Köy Enstitüleri ile , Üniversite Reformu ve daha pek çok yenilik ile kamusal ve laik eğitimi yasal bir hak olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda çocukluk, eğitim hakkıyla birlikte var olmuştur ve korunmuştur. Çünkü Cumhuriyet; genç ve güçlü özünü, geleceğe dönük aydınlanmacı yüzünü çocuklarla ilişkilendirmiştir.

Ancak bugün eğitimde atılan her yeni adım ile kalıcı hale getirilen eşitsizlikler, yoksulluk, piyasalaşma, işçileştirme ve dinselleştirme politikaları Cumhuriyet’in temel ilkelerini tehdit etmektedir. Cumhuriyet, çocukların eşit yurttaşlar olarak yetişebilmesi için parasız, nitelikli, laik eğitimi güvence altına almakla anlam kazanır. Oysa bugün çocuklarımız beslenme, barınma ve nitelikli kamusal eğitime erişim gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdadır . Eğitim hakkı elinden alınan, gelişimi için şart olan temel besinlere ulaşamayan, istediği okul türüne gidemeyen, okulunu terk edip çalışmak , evlenmek zorunda bırakılan, çocuk yaşta anne olan, ucuz iş gücü olarak görülen, tarlada, fabrikada, MESEM’lerde hayatını kaybeden , cemaat ve tarikatların eline bırakılmış her çocuk, Cumhuriyet’in “eşit yurttaşlık” sözünün tutulmadığının göstergesidir.

Öğrenci Veli Derneği olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki geleceğimiz olan çocuklarımıza kamusal, laik, bilimsel eğitim ve eşitlikçi, özgürklükçü bir Cumhuriyet bırakma sözümüz var. Bu sözün temelini oluşturan tüm değerleri savunmaya ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kamusal, laik ve bilimsel eğitim!''