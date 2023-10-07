Veli-Der'den ÇEDES toplantısı: Toplumsal kesimleri içine alan bir mücadele öznesi yaratmalıyız

Veli-Der, ÇEDES ile ilgili kitlesel bir toplantı organize etti. BULKEP'in çağrısıyla buluşan Veli-Der, ÇEDES'e karşı en geniş toplumsal kesimleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Veli-Der, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde ÇEDES ile ilgili kitlesel bir toplantı organize etti. Bursa Laik Ve Kamusal Eğitim Platformu'nun (BULKEP) çağrısıyla düzenlenen toplantıya siyasi parti, sendika, dernek ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de davet edildi.

Toplantıyla, ÇEDES'in AKP iktidarının rejim inşasındaki amaçları konusunda kamuoyunun aydınlatılması hedeflendi.

Toplantının amaçlarından birinin ise sadece ÇEDES başlığı altında ve ona karşı birleşecek en geniş toplumsal kesimlerini içine alan bir mücadele öznesi yaratmak olduğu ifade edildi.