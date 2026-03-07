Veli-der'den okul öncesi eğitim araştırması: Sorun ekonomik

Veli-der, okul öncesi eğitimde veli ve öğretmen beklentilerine yönelik araştırma çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Basın açıklamasını, İstanbul Kadıköy’de bulunan Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta (TAKSAV) düzenlendi. Açıklamada, veli ve öğretmen algıları üzerine yapılan araştırmanın iki ayrı bölümden oluştuğuna dikkat çekildi.

Okul öncesi eğitimde veli algısı üzerine yapılan araştırma, 18 ilde en az bir tane okul çağında çocuğu bulunan 1350 veli ile gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, yurttaşların yüzde 31’i okul öncesi eğitimin yarı-piyasa koşullarında işlemesi nedeniyle maliyetinin kendilerine “çok yük”, yüzde 78,3’ü ise “biraz yük” olduğunu belirtti. Araştırmada, çok çocuklu hanelerde ise erken çocukluk eğitiminin hane bütçesi üzerindeki maliyet baskını belirginleştirdiği belirtildi.

MESELE EĞİTİME ERİŞİM

Araştırmaya göre veliler okul öncesi eğitimin çocukların sosyal becerileri, dil gelişimi ve öz bakım alanında güçlü bir etkisi olduğunu aktardı. Araştırma, erken çocukluk eğitiminin toplumda etkisinin yüksek ancak tartışmanın “gereklilik” değil “erişim ve kapasite” düzeyinde olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmada, her 10 veliden 3’ü okul öncesi eğitime erişimin kolay olmadığını düşünürken ücretsiz kreş kapasitesinin ise yüzde 73,6 oranında yetersiz bulunduğu belirtildi. Araştırmada bu bulguların okul öncesi eğitimde kamusal kapasite açığına işaret ettiği ifade edildi. Araştırmada, okul öncesi eğitime yönelik güçlü bir talep olduğuna dikkat çekilirken bu talebin ekonomik ve kurumsal kapasite sınırlılıkları nedeniyle tam karşılanamadığı aktarıldı.

YAYGINLAŞTIRILMALI

Okul öncesi eğitimde öğretmen algısı üzerinden yapılan araştırma ise 18 ilde 1120 ilkokul öğretmenin görüşlerine dayanarak hazırlandı. Araştırmaya göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu okul öncesi eğitimin çocuk gelişimi üzerine güçlü ve çok boyutlu katkı sağlandığını belirtti. Araştırmaya göre eğitimciler, okul öncesi eğitimin yalnızca çocukların bilişsel değil; dil, sosyal, duygusal ve öz bakım gelişim alanları üzerinde güçlü etkisi olduğunu aktardı. Araştırmada, erken çocukluk eğitiminin hem akademik hazırlık hem de sosyal duygusal açısından kritik bir işlevi olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre okul öncesi eğitimin çocukların; dikkat ve yönerge takip becerilerini, problem çözme ve matematiksel düşünme kapasitesini, neden-sonuç ilişkisi kurma yetisini, dil ve iletişim yeterliliklerini, akran ilişkileri ve sosyal uyum becerilerini, öz bakım ve bağımsızlık düzeylerini desteklediği aktarıldı.

Araştırmada şu maddeler önce çıktı:

>> Okul öncesi eğitimin kamusal ve eşit erişilebilir biçime yaygınlaştırılması,

>> Sosyal-duygusal öğrenme ve duygu düzenleme içeriklerinin güçlendirilmesi,

>> Öğretmen niteliğinin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi,

>> Ulusal düzeyde gelişim izleme ve etki değerlendirme sistemlerinin kurulması.