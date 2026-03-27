Veli-der'den okul öncesi eğitim çalıştayı

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) Bolu Şubesi, okul öncesi eğitimin Türkiye’deki durumunu ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla "Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı mı?" başlıklı bir çalıştay düzenleyecek.

28 Mart Cumartesi günü (yarın) Bolu Kent Meydanı’ndaki Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, saat 10.00’da bir müzik dinletisiyle başlayacak.

İKİ OTURUM

Veli-der Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak olan çalıştayda iki ana oturum yer alacak:

• Birinci Oturum: "Okul Öncesi Eğitimde Mevcut Durum ve Tarihsel Perspektif" başlığıyla yapılacak. Sevilay Cebeci Öztürk’ün moderatörlüğünde; Prof. Dr. Güler Küçükturan, Prof. Dr. Sibel Güneysu ve Prof. Dr. Mesude Atay; dünyadaki örnekler, ideal eğitim ortamı ve başarı hikâyeleri üzerine sunumlar gerçekleştirecek.

• İkinci Oturum: "Nasıl Bir Okul Öncesi Eğitim?" sorusuna yanıt arayacak. Sibel Yılmaz’ın moderatörlüğünde; Prof. Dr. Mehmet Toran "Ücretsiz Okul Öncesi Eğitimi Pratiklerini", Uzman Sosyolog Özgür Aktükün ise "Veli Der Okul Öncesi Araştırma Raporu"nu katılımcılarla paylaşacak.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANACAK

Değerlendirme oturumlarının ardından saat 15.00’te yayımlanacak olan "Sonuç Bildirgesi" ile okul öncesi eğitime dair çözüm önerileri ve talepler kamuoyuna duyurulacak. Çalıştay, tüm velilerin ve eğitim paydaşlarının katılımına açık olacak.