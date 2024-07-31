Veli-Der'den sınıf tekrarı uygulamasına ilişkin açıklama

Veli-Der Bursa Şubesi, sınıf tekrarı uygulamasının Bursa'daki okullarda yönetmeliğe uygun yapılmadığına, öğrencilerin mağdur edildiğine ilişkin açıklama yaptı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bursa Şubesi, 9 dersin 4’ünden veya fazlasında başarısız olan 9. sınıf lise öğrencilerine sınıf tekrarının yönetmeliğe uygun yapılmadığına ilişkin açıklama yaptı.

"Eğitim sistemimizin tek tipçi, ezberci, bilimsellikten uzak, öğrenmeye ve yaratıcılığa dayalı olmayan düzeninden dolayı yeterince problem yaşanıyorken, yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle bir anda böyle bir uygulamaya geçilmiş olmasından dolayı onbinlerce öğrencimizi ve aileleri mağdur duruma düşürmüştür" denilen açıklamada, "Hiç olmazsa bu saatten sonra sorunu çözmeye dönük adımlar atılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Veli-Der açıklamasında, ailelerden gelen şikayetleri şöyle aktardı:

"- Ortaokul’dan Lise’ye geçerken çocuklarımızın yaşadığı adaptasyon sorunlarıyla boğuşurken ve eğitim sistemindeki bunca sıkıntı, soruna rağmen bir çırpıda yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle sınıfta kalmanın getirilmesi, meseleyi daha kavrayamadan hepimizi ilave sorunlarla yüz yüze bırakmıştır.

- Milli Eğitim Bakanlığı yaygın şekilde çocukların sınıfta kalma durumuyla karşılaşacağını öngörmüş olmalı ki, riski azaltmak amacıyla yönetmelik maddesi çıkartıldı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Hizm. Madde 59/A da "Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme KOMİSYONU kurulur. Bu komisyon, müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili okul zümre başkanları, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Komisyon; a) Eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemi sonunda, ayrıca ihtiyaç olması durumunda komisyon başkanının çağrısıyla toplanır. b) Birinci dönemin sonunda başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski olan öğrencileri belirler, ikinci döneme yönelik öğrenci merkezli zorunlu müdahale planı yaparak okul müdürünün onayına sunar, bu planı öğrenci ve veli ile paylaşır" denmektedir.

- Birçok okulda, yönetmeliğin bu maddesinde tarif edilen komisyonlar kurulmamıştır. Bu kritik önemde bir konudur. Veliler demektedirler ki “bu nedenle çocuğun sınıfta kalma durumunu görecek ve zamanında müdahale edecek bir işleyiş te olmamıştır. Kurulmuş olsa idi “Komisyon”ların böyle bir görevi olacaktı. İster istemez bir müdahale planları olacaktı ve kalma durumu olan çocuklar erkenden görülebilecek, çocuğun başarısını artırmayla dönük performans, proje gibi ödevler için zamanları olurdu. Bizlerle temasa geçilse biz de seve seve işbirliğinde bulunur ve bugün bu mağduriyetleri yaşamazdık"

Veli-Der Bursa, gelen şikayet ve talepleri değerlendirirken, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış olan yönetmelik maddelerinin, Bursa'daki okullarda uygulanmadığını ifade ediyor.

Okullarda çocukların sınıfta kalmaması için çocuğun leyhine olabilecek olanakların veliye ve öğrenciye sağlanmadığı, kritik durumdaki 9. sınıflarla ilgili özel bir çaba içerisine girilmediği aktarıldı.