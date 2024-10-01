Veli-Der'den taşımalı eğitim kararına tepki

Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde 1 Ağustos’ta yapılan değişiklikle okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan öğrencilerin bu imkândan faydalanması engellendi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bursa Şubesi, taşımalı eğitime getirilen sınırlamalarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

"ÇOCUKLAR OKULDAN TAMAMEN KOPACAK"

Taşımalı eğitimin sınırlandırılmasına dikkat çekilen açıklamada, "Eğitim-öğretimin başlamasıyla taşımalı eğitim okullarında sıralar boş, veliler ulaşımın pahalılığı nedeniyle servis ücretlerini karşılayamıyor, okul terkleri artıyor. Tüm çocuklara taşımalı eğitim hakkı sağlanmaz, bu yönetmelik değişikliği geri çekilmezse köylerdeki tüm çocukların zorunlu okul terki ile karşı karşıya kalacağız. Dünyada ve ülkemizde bilimsel bir gerçektir ki yoksulluk, eşitsizlik arttığında, okula erişim hakkı ortadan kaldırıldığında eğitim hakkından ilk “vazgeçilen” kız çocuklarının eğitim hakkı oluyor. Kız çocuklarının da okuldan kopuşu hızlanacak. Eğitime sınırlı erişebilen özel eğitim gereksinimli çocuklar da okuldan tamamen kopacak" denildi.

"ÜCRETSİZ ULAŞIM KARŞILANMALI"

"Çocuklarımızın eğitim hakkı tasarruf gerekçesi olamaz" denilen açıklamanın devamında, "Bir an önce 1 Ağustos’ta açıklanan taşımalı eğitim yönetmeliğindeki değişiklik geri çekilmelidir. Taşımalı eğitimle okullara ulaşan tüm çocukların okullara ulaşımı ücretsiz karşılanmalıdır. Okula ulaşım her çocuğun en temel kamusal hakkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilik, kaymakamlık tüm karar alıcılar tüm çocukların kamusal eğitim hakkından, okula erişiminden sorumludur" ifadeleri kullanıldı.