Veli-der: Hak temelli kamusal eğitim şart!
Veli-der, “Okullarda sürekli polis varlığı; eğitim mekânlarını kışla ya da hapishane benzeri bir atmosfere büründürmekte; çocuklar üzerinde baskı ve korku yaratarak pedagojik süreçleri işlemez hale getirmektedir. Bu durum, özellikle dezavantajlı çocuklar üzerinde bir damgalanma riski oluşturarak şiddeti besleyen asıl nedenleri daha da derinleştirmektedir” açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Maraş ve Urfa’da yaşanan okul saldırılarının yankıları sürerken Veli-der, güvenli okulların sağlanabilmesi için hak temelli kamusal eğitimin sağlanması gerektiğini vurguladı. Veli-der’den yapılan açıklamada, şiddet vakalarına karşı sunulan “okullara polis yerleştirilmesi” önerisinin sorunu çözmekten ziyade yeni ve daha derin sorunlara neden olma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.
Okulun, bir güvenlik alanı değil, eğitim ve gelişim alanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Okullarda sürekli polis varlığı; eğitim mekânlarını kışla ya da hapishane benzeri bir atmosfere büründürmekte; çocuklar üzerinde baskı ve korku yaratarak pedagojik süreçleri işlemez hale getirmektedir. Bu durum, özellikle dezavantajlı çocuklar üzerinde bir damgalanma riski oluşturarak şiddeti besleyen asıl nedenleri daha da derinleştirmektedir” denildi.
Çocukları koruyacak güçlü, önleyici ve kapsayıcı bir sistemden uzak bir tablo ile karşı karşıya kalındığı belirtilen açıklamada çözüm önerileri sıralandı. Açıklamada, “Çocukların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri; ancak hak temelli, kapsayıcı ve önleyici politikaların kararlılıkla uygulanmasıyla mümkündür. Bu sorumluluk ertelenemez ve vazgeçilemez bir kamusal yükümlülüktür” denildi.
Açıklamada şu taleplere yer verildi:
- Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmelidir.
- İkili eğitim uygulamasına son verilerek tam gün eğitime geçilmelidir.
- Okullarda ücretsiz yemek ve temiz su sağlanmalıdır.
- Okul sosyal hizmet sistemi kurulmalıdır.
- Güvenlik personelinin görev tanımı netleştirilmeli ve çocuk hakları temelli eğitim almaları sağlanmalıdır.
- Güvenlik çalışanları, yardımcı personel ve öğretmenlerin tamamı kadrolu ve güvenceli kamu personeli olarak istihdam edilmelidir.
- Yaz saati uygulamasına derhal geçilmelidir.
- Kaygı yaşayan öğrenci ve velilere psikososyal destek sağlanmalıdır.