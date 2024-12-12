Veli-Der İzmir 2 No’lu Şube: "İmama değil öğretmene ihtiyaç var"

BİRGÜN EGE

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) projesi adı altında okullara imamların girmesi, öğrencilerin namaza götürülmesi ve mezarlık temizletilmesi gibi uygulamalara yönelik velileri uyardı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Veli-Der İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Aydın okudu.

"MEZARLAR TEMİZLENDİ, ŞEYTAN TAŞLANDI"

ÇEDES ve benzeri projelerle çocukların beyninin siyasal İslam ideolojisiyle yıkandığını ifade eden Aydın, “ÇEDES projesi kapsamında, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 99 okulda ‘manevi danışman’ adı altında imamlar görevlendirildi. Geçen eğitim öğretim yılında, basında yer alan haberlere göre, ÇEDES kapsamında okullarda görevlendirilen imamların okullardaki uygulamalarına baktığımızda; mezarlık ziyaretleri ve mezarların temizlenmesi, cami ziyaretleri ve caminin temizliği, okula Kâbe maketi getirilerek tavaf edilmesi, şeytan taşlama ritüellerinin temsili olarak yapılması, sınıfa getirilen mezar maketinin başında değerler eğitiminin konusu olarak ‘sabır’ etkinliği, kurban kesme ritüeli ve benzeri uygulamalardır” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI TEHLİKEDE"

Okullarda görevlendirilen imamların eğitim adına çocuklara verebilecekleri hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Aydın, “Aksine bu ve benzeri uygulamalarla; iktidarın ‘dindar ve kindar nesil yetiştirme’ adı altında, ÇEDES ve benzeri projeler kapsamında, verilen sözde değerler eğitimiyle çocuklarımızın ruh ve zihin sağlığı tehdit altındadır. On binlerce öğretmenin ataması yapılmazken okullarda imamların görevlendirilmesi asla kabul edilemez. Eğitimde yaşanan bu karanlığa gidişe karşı veliler olarak mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Okullarda imamlara değil, laik, bilimsel, demokratik eğitim verecek öğretmenlere ihtiyaç vardır” dedi.

Öğrencilerin, ÇEDES ve benzeri projelere katılım zorunluluğunun olmadığını belirten Aydın, “Bu etkinliklere katılmak velinin yazılı iznine bağlıdır; izin vermeyin. Aksi takdirde çocuğunuz ruh sağlığı bozulmuş, kişiliği gelişmemiş, özgüveni düşük, yaşamın her alanında başarısızlığa uğrayan bir insan olarak topluma katılacaktır. Böyle düşük profilli bireylerden oluşmuş toplumların, geleceğin dünyasında yeri yoktur. İktidarın ‘dindar ve kindar nesil yetiştirme’ adı altında, ÇEDES ve benzeri projeler kapsamında, verilen sözde değerler eğitimiyle çocuklarımızın ruh sağlığı tehdit altındadır. Öğretmenlik eğitimi olmayan din görevlilerinin; bu bilim dışı, çağdışı uygulamalarından çocuklarınızı uzak tutun” diye konuştu.

"DERHAL İPTAL EDİN"

Aydın, Millî Eğitim Bakanlığı’na şu ifadelerle seslendi:

“Laiklik ilkesi ve laik eğitim, bir toplumda farklı inanç, farklı mezhep, farklı kimlik, farklı cinsiyet ve cinsel kimlikler hem inananlar hem de inanmayanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için son derece önemlidir. Kendi siyasi ikbaliniz için, siyasal İslam ideolojisini kalıcılaştırmak amacıyla, laiklik karşıtı ÇEDES ve benzeri uygulamalarla toplumsal barışı bozduğunuz gibi ülkenin geleceğini de karartıyorsunuz. Bu ülkemize yapılan en büyük kötülüktür. ÇEDES ve tüm protokolleri derhal iptal edin. Aksi takdirde eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte bu çağdışı uygulamalarınız kaldırılıncaya ve laik bilimsel, demokratik, kamusal eğitime tekrar dönünceye kadar kararlılıkla mücadele edeceğimiz bilinmelidir.”

Açıklamanın ardından Bornova Çarşı’ya yürüyen Veli-Der İzmir 2 Nolu Şube, veli bilgilendirmesi yaptı.