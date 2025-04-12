Veli-Der İzmir Şubesi'nden, proje okullara yapılan atamalara tepki

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından proje okullarına yapılan atamalar sonrası birçok okulda öğretmenler sürgün edildi.

Onlarca öğretmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden başka okullara atanmasına yönelik öğrencilerin ve velilerin tepkileri büyüyor. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat da okullardaki oluşturulan eğitim boşluğuna tepki gösterdi.

Kalafat, İzmir’de başta İzmir Atatürk Lisesi olmak üzere birçok proje okulunda öğretmenlerin görev süreleri uzatılmayarak ciddi bir eğitim öğretim boşluğunun oluşturulduğunu vurguladı.

Kalafat, "İzmir Atatürk Lisesi'nde elliden fazla öğretmenin bir gecede görev süreleri uzatılmayarak bir kıyım gerçekleştirilmiştir. İzmir'deki birçok proje okulunda benzer sıkıntılar yaşanmaktadır. Görev süreleri uzatılmayan öğretmen arkadaşlarımızın okulların en nitelikli aydınlık bilimden yana öğretmenler olması bizlerde soru işaretleri oluşturmuştur" dedi.

"ATAMALAR KEYFİ"

Kalafat, baskının ve gericileşmenin bu kadar açık hissedildiği bir dönemde İzmir’in sembol okullarında bu şekilde ciddi bir öğretmen değişiminin dönem ortasında yapılmasının öğrencilerin psikolojik ve akademik gelişimlerini olumsuz etkileyecek bir eğitim ortamı yarattığını vurguladı.

Proje okulları yönetmeliğindeki öğretmen atama ve görevlendirme esasları büyük bir keyfiyet barındırdığını belirten Kalafat, “Bu keyfiyet de boşluğun siyasal iktidar tarafından kendi lehine ve kendi kadrolarının istihdamına yönelik bir silah olarak kullanılacağı endişesini taşımaktayız. Bu can alıcı sorunun öğrencilerimizin ve dolayısıyla velilerimizin olumsuz etkilenmesini engellemek açısından içinde barındırdığı proje okulları yönetmeliği gibi birçok tartışmadan bağımsız bugünün sıcak sorunu olarak çözüme kavuşmaya ihtiyacı vardır. Proje okullarındaki bu kıyımın acilen durdurulması sene sonuna kadar verili durumun devam etmesi ve ondan sonraki süreçte liyakat ve şeffaflık içerisinde yeniden değerlendirilmesidir” diye konuştu.

"KİMSENİN ÇOCUKLARIN GELECEĞİYLE OYNAMAYA HAKKI YOK"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin sene sonuna kadar okullarında kalacağını açıklamasının çözüm olmadığını ifade eden Kalafat, şunları kaydetti:

"Uygulamanın durdurulması ve dönem sonunda şeffaf ve açık bir biçimde yeniden değerlendirilmesi esas talebimizdir. Eğitim öğretim süreçleri ve dolayısıyla çocuklarımız ülkenin içinde bulunduğu siyasal konjonktür ve güç sahiplerinin iktidar hırslarıyla harcanamayacak kadar önemlidir. Hiç kimsenin çocuklarımızın geleceği ile oynamaya hakkı yoktur. Bu sürecin aktif takipçisi olacağız. Laik demokratik bilimsel ve kamusal eğitim isteyen öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadıkları mağduriyetin çözümü için bütün haklarımızı kullanacağız."