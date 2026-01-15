Veli-der: "Merkezi sınavlardan ücret alınması kabul edilemez"

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der), merkezi sınavlara başvuru ücretlerinin kaldırılması gerektiğini belirterek parasız eğitim hakkının sosyal devletin temel sorumluluğu olduğunu vurguladı.

5 Ocak’ta başlayan ve 29 Ocak’ta sona erecek Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu için belirlenen başvuru ücreti bu yıl 700 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl 450 TL olan ücretin yüzde 55 artışla 700 TL’ye çıkarılması, TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı olan yüzde 30’un da üzerinde gerçekleşti.

Veli-der’den yapılan açıklamada, ‘eğitim aracılığıyla öğrencilerin meslek edinme süreçlerinin kamu yararı olduğu, toplumsal fayda sağladığı’ belirtilerek “Meslek edinme ve akademik eğitim süreçlerinin en önemli aşamalarından olan yükseköğretime girişteki ölçme değerlendirme süreçleri ve sonrası yemek, ulaşım, barınma başta olmak üzere tüm hizmetler toplumsal fayda gereği parasız olmalıdır” denildi.

Açıklamada, ‘yoksulluğun ve işsizliğin arttığı, nüfusun büyük çoğunluğunun açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı koşullarda öğrencilerin bu ücreti ödeyemediği için sınava başvuramadığı, eğitimin eşitlik ve kapsayıcılık ilkesinin ihlal edildiği’ vurgulandı.

“KAMU BÜTÇESİ, GENÇLERİN KAMUSAL EĞİTİM HAKKI İÇİN KULLANILMALIDIR”

Açıklama, şöyle devam etti:

“Kamuya ait kaynaklar, kamu bütçesi bize, halka aittir. Emeğimiz, alın terimiz, ödediğimiz vergilerdir. Halka ait kaynaklar halk için, çocuklarımızın, gençlerin kamusal eğitim hakkı için kullanılmalıdır.

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu da dahil merkezi sınavlardan ücret alınması kabul edilemez. Kamusal eğitim hakkının gereği merkezi sınavlara başvurunun parasız olması bu devletin gençlerimize, çocuklarımıza karşı sorumluluğudur.”