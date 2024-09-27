Veli-Der: Öğrenciye verilmesi gereken kaynak sermayeye akıyor

HABER MERKEZİ

Okullarda "bir öğün ücretsiz yemek" talebine karşı "Kaynak yok" diyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Resmi Gazete’de yayımlanan kararla deprem bölgesindeki özel okullara ‘destek’ vermesine yönelik tepkiler sürüyor.

Karara tepki gösteren Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) yaptığı açıklamada, MEB’in kararın yayımlanmasının ardından deprem bölgesindeki 936 okul, 11 bin 738 dersliğin, Hatay’da iki derslikten birinin, dersliklerin yüzde 45,2’sinin kullanılamaz durumda olduğunu dair açıklamasını anımsatıldı.

Deprem bölgesinde okula ulaşımın en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Deprem sonrası çocuklar genellikle aileleriyle birlikte köylerde yaşıyor. Taşımalı eğitimin sınırlandırılması deprem bölgesindeki çocukları katbekat olumsuz etkiliyor. Türkiye Koruma Sektörü İhtiyaç Analizi anketini cevaplayan ailelerden yüzde 21,8’i çocuklarından hiçbirinin deprem sonrasında okula gitmediğini söylüyor. Tüm çocuklarının okula gittiğini söyleyen ailelerin oranı ise yüzde 61,9" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Özel okullardaki öğrencilere destek diyerek açıklanan 24 bin-29 bin lira arasında bizim vergilerimizden, kamu kaynaklarından aktarılacak kaynaklar öğrencilere değil, özel okul sahiplerine verilecek paralardır, özel okullara destektir. Hatta geçmiş dönem uygulamalarından da çok iyi biliyoruz ki açıklanan ‘destekler’ özel okul ücretlerinin daha da artması sonucunu doğurmaktadır. Bakanlık tarafından deprem bölgesinde okul öncesi öğrenciler için bir öğün yemek uygulamasının düzenli olarak gerçekleştirileceği açıklanmıştı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasının üzerinden uyum haftası ile birlikte dört hafta geçti. Okul öncesinde ücretsiz okul yemeği deprem bölgesinde şu anda uygulanıyor mu? Tasarruf gerekçesiyle deprem bölgesindeki okul öncesi eğitimde yer alan çocukların okul yemeği hakkından da mı vazgeçildi?" diye soruldu.

Açıklamada, okulların inşaatına, temizliğine, taşımalı eğitime, öğretmen atamalarına, ulaşıma ihtiyaç duyan öğrencilere ve köy okullarının açılmasına Bakanlığın neden kaynak ayrılmadığı soruldu. Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: "Bu destek kararı geri çekilmeli, bu kaynak deprem bölgesindeki ihtiyacı olan, yoksulluk, açlık sınırı altında yaşayan tüm çocuklara eğitim desteği olarak verilmelidir. Kamu kaynakları okul inşası, onarımı, okullara ulaşım, yeterli öğretmen ataması için kullanılmalı, deprem bölgesi için yeterli bütçe ayrılmalıdır."