Veli-Der: "Ülkemizin geleceği ve umudu olan çocuklarımıza dokunmayın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi ve ardından başlatılan gözaltı operasyonlarıyla başlayan süreçte Türkiye genelinde çok sayıda üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), gözaltı ve tutuklamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımıza dokunmayın” çağrısında bulundu.

Veli-Der, İstanbul’da 18 Mart’ta başlayan gelişmelerin ardından artan kitlesel protestolara üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığını belirterek, bu katılımların 24 Mart’ta üniversitelerde başlatılan boykotlarla daha da yaygınlaştığını vurguladı. Dernek, hükümetin gençlerin protestolarına baskı ve gözaltı ile yanıt verdiğini, bu durumun şiddet ve hak ihlallerine yol açtığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, son günlerde yürütülen operasyonlarda 1879 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı. Bu kişilerden yaklaşık 200’ünün öğrenci olduğu belirtiliyor. 468 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 489 kişi serbest bırakıldı. Gözaltındaki 662 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Veli-Der, gözaltına alınan öğrencilerin eğitim, sağlık ve barınma haklarının ihlal edildiğini, bazı öğrencilerin hastalanmasına rağmen ilaçlarına ulaşamadığını ve fiziksel-psikolojik sağlıklarının tehlikeye atıldığını kaydetti.

"BU KARANLIK GÜNLERİ DAYANIŞMA İLE BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Veli-Der tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitelerden ve sokaktan yükselen sese kulak vermek ve söylenenleri anlamaya çalışmak yerine itirazların ifade edilmesine dahi tahammül edemeyen siyasi iktidar baskı, gözaltı ve tutuklamalarla öğrencilerin, gençlerin yükselen itirazını bastırmaya çalışmaktadır. Üniversite öğrencilerini susturmak için gözaltı ve tutuklama hamlelerini devreye sokan iktidarın bu hamlesi alanda öğrencilere dönük şiddete ve hak ihlallerine neden olmaktadır. Gençlerimizin, çocuklarımızın sağlık, barınma ve eğitim hakları için sesimizi yükseltecek ve çocuklarımızın durumunu yakından takip edeceğiz. Bu anlamda şu ana kadar bizlere ulaşan gözaltı, tutuklama ve yaralanma bilgilerini paylaşarak yaşananlarla ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz. Çocuklarımıza dönük gözaltı, tutuklama ve şiddet uygulanması konularında bilgiye sahip olanların bu bilgileri bizlerle paylaşarak kamuoyunun bilgilenmesine katkı sunmasını beklemekteyiz. Unutulmasın, bu karanlık günleri dayanışma ile birlikte aşacağız" ifadeleri kullanıldı.

"VELİ-DER'İN TALEPLERİ"

Veli-Der, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını, çocuklara yönelik gözaltıların son bulmasını, uzun tutukluluk hallerinin sona erdirilmesini, yurttan atılan öğrencilerin barınma haklarına kavuşmasını, polis şiddetine ve kötü muameleye son verilmesini, gözaltına alınan çocukların avukat ve sağlık haklarının da güvence altına alınması gerektiğini talep etti.

Veli-Der, öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, “Mücadeleleri mücadelemizdir” mesajını verdi. Tutuklu öğrencilerden gelen mesajlar da açıklamada paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Melek Pekgül ise arkadaşlarının görüşlerini paylaştı.