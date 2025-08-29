Veli-der’den eğitim hakkı çalıştayı

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), çocukların, gençlerin ve ülkenin aydınları için yan yana gelmenin hayati bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Kaybolan Çocukluğu ve Eğitim Hakkını Yeniden Kazanalım” başlıklı çalıştay düzenleyecek. Eğitim sorunlarının ve ne yapılması gerektiğinin konuşulacağını çalıştay, 30-31 Ağustos’ta Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ki gün sürecek olan çalıştayda toplam 4 oturumda konuşmalar yapılacak. Çalıştayda ilk gün doktor öğretim üyesi Özlem Özden Tunca “Çocuk nedir, kimdir, ne değildir?” başlıklı konuşma gerçekleştirecek. Sosyolog Özgür Başpınar Aktükün ise “Çocukluğun kazanılması” başlıklı sunum yaparken, Avukat Kardelen Ateşçi de “Çocuk haklarıyla çocuktur” başlığında konuşma yapacak.

İkinci oturumda eğitimci-yazar Feray Aytekin Aydoğan “Piyasalaşma ve kamusal eğitim hakkının tasfiyesini” anlatacak. Prof. Dr. Adnan Gümüş, çocuk emeği sömürüsünü ve MESEM’ler başlıklı konuşma gerçekleştirirken, Dr. Nurcan Korkmaz da öğretmen politikalarını anlatacak.

Üçüncü oturumda Dr. Nejla Doğan “Eğitimde laiklik karşıtı uygulamalar ve sonuçları”, Doç. Dr. Fevziye Sayılan “Toplumsal cinsiyet bağlamında zorunlu eğitim ve karma eğitim tartışmaları” başlıklı sunumlar yapacak. Prof. Dr. Mesude Atay, dini eğitimin çocuk psikolojisinde yarattığı tahribatı anlatırken, Doç. Dr. Mine Göl Güven de “Nasıl bir eğitim?” başlığında konuşacak.

ÇALIŞMA MASALARI KURULACAK

Çalıştayın ikinci gününde ise masalar oluşturulacak ve atölyeler gerçekleştirilecek. “Nasıl bir temel eğitim”, “Bütünlüklü bir eğitim hakkı tanımı yapmak”, “Nasıl bir mesleki eğitim” ve “Nasıl bir müfredat” başlıklı 4 farklı masa kurulacak. Bu masalarda moderatörler bulunacak. Masa sonuçlarının sunulmasının ardından laik, kamusal eğitim mücadelesinde Veli-der pratiği konuşulacak. Veli-der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “Öğrenci Veli Derneği olarak uzun zamandır laik, bilimsel ve parasız eğitim taleplerimizi dile getiriyoruz. Yaklaşık 12 yıllık Veli-der pratiğinde karşılaştığımız sorunları ve mücadelenin paydaşlarını oluşturmak için öğrenci velilerini sorunlar üzerinden bir araya getirmek için çalıştayı planladık. Bu çalıştay başta veliler olmak üzere tüm kamuoyuna bir çağrıdır. Eğitimin temel meselelerini üretip, konuşacağımız ve bir sonuç metni üreteceğimiz çalıştay olacak. Çocuklarımızın gelecek hakkına dair de önemli bir söz hakkımız olacak” dedi.