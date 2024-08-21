Veli-Der’den müdür hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı olan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun okulda başı açık öğrenci istemediğini söylediğini ifade eden okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık hakkında Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bursa Şubesi, Uluyol Adliyesi'nde bir açıklama sonrası okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Veli-Der Bursa Şube Başkanı Barış Dinga, “Medyaya bir video düştü. Ortaokul’da yapılan bir toplantı sırasında okul müdürünün kız öğrenciler hakkında bir söylemi oldu. Başı açık ve şort giyen öğrencilerin hayatlarına karışacağına dair sözlerini işittik. Okuldaki velilerden de gelen bazı şikâyetler vardı. Gerici rejim inşa etmek isteyen bir iktidar var. Yeni milli eğitim bakanından sonra bu saldırı ve baskılar arttı. Gerici müfredatla ve ÖMK ve ÇEDES'le bu baskılar çocuklar için arttı” dedi.

"KİMSENİN KIYAFETİNE KARIŞILMASINI İSTEMİYORUZ"

Dinga, “Müdür, ‘Başı açık öğrenci dolaşamaz’ dediği okul, 10’lu yaşlarında kız çocuklarından bahsediyoruz. Müdür, okula sokmayacağı iddia ediliyor. Bizler Veli-Der olarak bu baskılara ve dayatmalara karşı suç duyurusunda bulunacağız. Toplumun tüm kesimleri bu dayatma ve baskılara karşı kimsenin bedenine ve kıyafetine karışılmasını istemiyoruz. Bu ülke, anayasasında laiklik yazan bir ülke” açıklamalarıyla okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.