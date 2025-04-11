Veli ve öğrencilerden öğretmenlere destek eylemi

Birçok öğretmenin "Proje Okul" atamaları kapsamında kadrolarının değiştirilerek başka okullara gönderilmesine veli ve öğrencilerden de tepki geldi. İstanbul'da çok sayıda öğrenci öğretmenlerine destek eylemi başlattı. Beşiktaş’ta yer alan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri Yahya Kemal Beyatlı Parkı’nda gerçekleştirdikleri sessiz eylemle tepki gösterdi.

İstanbul’da birçok lisede öğrenciler, ‘Proje Okul’ uygulaması kapsamında öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilerek başka okullara gönderilmesine karşı eylem gerçekleştirdi. Birçok ilçede olduğu gibi Beşiktaş ilçesinde de Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri, Yahya Kemal Beyatlı Parkı’nda bir araya gelerek sessiz eylem gerçekleştirdi.

Parkta bir araya gelen liseliler, eylemlerinin siyasi olmadığını belirtti. Okudukları okullara yüksek puanlarla ve tercih ederek girdiklerini söyleyen liseliler, yıllardır okullarında eğitim vermekte olan ve okulun kültürünü kendilerine aktaran ve devamlığını sağlayan öğretmenlerinin başka okullara gönderilmesini istemediklerini aktardı. Ayrıca bazı mezunlar da alana gelerek lise öğrencilerinin protestosuna destek verdi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN SESSİZ KALMADIK, KALMAYACAĞIZ"

Öğretmenler için yapılan yazılı destek açıklamasında, "Okulumuzda yıllarca öğrenci yetiştirmiş, pek çok insanın hayatına dokunmuş, bizim için çok değerli öğretmenlerimizin açığa alınmasına tepki vermek için toplandık. Bu öğretmen değişikliği; herhangi bir kriter belirtilmeden, neden olduğunu kimsenin bilmediği değişiklikler olduğu için buna tepkiliyiz. Biz; bu öğretmen değişiklikleri haksız, hukuksuz, mantıksız ve adaletsiz olduğu için tepkiliyiz. Verdiğimiz tepkinin de tamamen yasal, arkadaş canlısı ve en önemlisi haklı olduğunu belirtmek isteriz. Öğrenciler olarak her zaman olduğu gibi doğrunun, haklının, adilin yanındayız; yanlışın, haksızlığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Bu kurumu var eden ve bu kurumun geleceğini oluşturacak olan öğretmenlerimiz için sessiz kalmadık, kalmayacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyecek olan bizler, bu yolu aydınlatan öğretmenlerimizin arkasındayız."

SENDİKALARDAN TEPKİ

Uygulamaya eğitim sendikalarından da tepki geldi. Proje okulu atamalarının keyfi yapıldığını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi, proje okullarına atanamamıştır. Bu durum sadece kişisel mağduriyetler yaratmıyor, aynı zamanda eğitimin de niteliğini doğrudan etkiliyor... Siyasi ve sendikal saiklerle haksız ve hukuksuz bir şekilde yapılan atamalara geçit vermeyeceğiz." dedi.