Veliaht dizisi: Konusu, oyuncuları, yayın günü–saati ve izleme rehberi

Veliaht dizisinde Esenler Otogarı’nın kalbinde başlayan veliaht mücadelesi, aile sırlarıyla dolu bir savaşın kapısını aralıyor. Aşk, güç ve intikamın iç içe geçtiği hikâyede dengeler her an değişiyor. Dizinin konusu, oyuncuları ve yayın detayları haberimizde.

BirBilgi
  • 14.10.2025 17:09
  • Giriş: 14.10.2025 17:09
  • Güncelleme: 14.10.2025 17:09
Kaynak: Haber Merkezi
Veliaht, dram ve aksiyonu aynı potada eriten yeni sezon yapımlarından. Esenler Otogarı’nın sert atmosferinde, Karslı Ailesi’ndeki miras ve iktidar kavgası ile büyük bir aşk hikâyesi iç içe anlatılıyor.

GENEL BAKIŞ

  • Dizinin türü: Dram, Aksiyon.
  • Yönetmen: Sinan Öztürk.
  • Oyuncular (başlıca): Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal.
  • Yapımcı: FARO.
  • Ülke: Türkiye.

Veliaht, şehir gerçekliğini otogarın karmaşası üzerinden kurarken, aile içi taht mücadelesi ve aşk gerilimini yüksek tempoda izleyiciye sunar.

DİZİNİN KONUSU & DETAYLAR

Esenler Otogarı’nda geçen Veliaht, Karslı Ailesi’nin kontrol ettiği hatlar ve ticaret ağları etrafında dönen bir iktidar savaşını konu alır. Aile içindeki “kim veliaht olacak?” sorusu, kan bağını ve sadakati sınarken; aynı zeminde filizlenen büyük bir aşk hikâyesi tüm dengeyi değiştirir. Şehrin göbeğinde, yüksek tansiyonlu çatışmalar ile duygusal kırılmalar yan yana yürür.

VELİAHT HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Her perşembe 20.00’de Show TV’de yayında. Canlı yayın akışı ve tekrar saatleri için Show TV duyurularını takip edebilirsiniz.

Diziyi nerede izleyebilirim?

Veliaht bölümleri Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Yayın sonrası erişim politikaları kanala bağlı olarak güncellenebilir.

OYUNCULAR

  • Akın Akınözü
  • Serra Arıtürk
  • Ercan Kesal
  • Erkan Kolçak Köstendil
  • Hazal Türesan
  • Derya Karadaş
  • Tansu Biçer
  • Bora Akkaş
  • Erdem Şenocak
  • Arif Pişkin
  • Burak Altay
  • Kayhan Açıkgöz
  • Sabahattin Yakut
  • Selin Köseoğlu
  • Volkan Kıran
  • Ufkum Kalaoğlu
  • Selin Dumlugöl
  • Defne Burnaz
  • Dilara Yılmaz

YAPIM VE YÖNETİMDE EMEĞİ GEÇENLER

Görevİsim
YönetmenSinan Öztürk
SenaryoBerrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt
Görüntü YönetmeniEngin Özkaya
MüzikToygar Işıklı
YapımFARO
ÜlkeTürkiye

MERAK EDİLENLER (ÖZET)

Veliaht neyi anlatıyor? Otogarda geçen bir veliaht ve iktidar savaşını; aile içi hesaplaşmalarla büyüyen bir aşkın gölgesinde işler.
Başroller kim? Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal.
Ne zaman ve nerede? Perşembe 20.00 • Show TV.

SIK SORULAN SORULAR

Veliaht dizisinin türü nedir?

Dram ve aksiyon ögelerini birleştiren bir yapımdır.

Veliaht’ın konusu neyi merkezine alıyor?

Esenler Otogarı’ndaki Karslı Ailesi içinde süren veliaht mücadelesi ve bu mücadeleyle kesişen büyük bir aşk hikâyesi.

Veliaht hangi gün ve saatte yayınlanıyor?

Her perşembe saat 20.00’de yeni bölümler Show TV’de.

Veliaht dizisini nerede izleyebilirim?

Dizi, Show TV ekranlarından izlenebilir. Yayın sonrası erişim kanala bağlı olarak duyurulur.

Veliaht’ın yönetmeni ve müzikleri kim?

Yönetmen Sinan Öztürk, müzikler Toygar Işıklı imzası taşır.

