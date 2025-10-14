Veliaht dizisi: Konusu, oyuncuları, yayın günü–saati ve izleme rehberi

Veliaht, dram ve aksiyonu aynı potada eriten yeni sezon yapımlarından. Esenler Otogarı’nın sert atmosferinde, Karslı Ailesi’ndeki miras ve iktidar kavgası ile büyük bir aşk hikâyesi iç içe anlatılıyor.
GENEL BAKIŞ
- Dizinin türü: Dram, Aksiyon.
- Yönetmen: Sinan Öztürk.
- Oyuncular (başlıca): Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal.
- Yapımcı: FARO.
- Ülke: Türkiye.
Veliaht, şehir gerçekliğini otogarın karmaşası üzerinden kurarken, aile içi taht mücadelesi ve aşk gerilimini yüksek tempoda izleyiciye sunar.
DİZİNİN KONUSU & DETAYLAR
Esenler Otogarı’nda geçen Veliaht, Karslı Ailesi’nin kontrol ettiği hatlar ve ticaret ağları etrafında dönen bir iktidar savaşını konu alır. Aile içindeki “kim veliaht olacak?” sorusu, kan bağını ve sadakati sınarken; aynı zeminde filizlenen büyük bir aşk hikâyesi tüm dengeyi değiştirir. Şehrin göbeğinde, yüksek tansiyonlu çatışmalar ile duygusal kırılmalar yan yana yürür.
VELİAHT HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Her perşembe 20.00’de Show TV’de yayında. Canlı yayın akışı ve tekrar saatleri için Show TV duyurularını takip edebilirsiniz.
Diziyi nerede izleyebilirim?
Veliaht bölümleri Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Yayın sonrası erişim politikaları kanala bağlı olarak güncellenebilir.
OYUNCULAR
- Akın Akınözü
- Serra Arıtürk
- Ercan Kesal
- Erkan Kolçak Köstendil
- Hazal Türesan
- Derya Karadaş
- Tansu Biçer
- Bora Akkaş
- Erdem Şenocak
- Arif Pişkin
- Burak Altay
- Kayhan Açıkgöz
- Sabahattin Yakut
- Selin Köseoğlu
- Volkan Kıran
- Ufkum Kalaoğlu
- Selin Dumlugöl
- Defne Burnaz
- Dilara Yılmaz
YAPIM VE YÖNETİMDE EMEĞİ GEÇENLER
|Görev
|İsim
|Yönetmen
|Sinan Öztürk
|Senaryo
|Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt
|Görüntü Yönetmeni
|Engin Özkaya
|Müzik
|Toygar Işıklı
|Yapım
|FARO
|Ülke
|Türkiye
