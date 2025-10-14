Veliaht dizisi: Konusu, oyuncuları, yayın günü–saati ve izleme rehberi

Veliaht, dram ve aksiyonu aynı potada eriten yeni sezon yapımlarından. Esenler Otogarı’nın sert atmosferinde, Karslı Ailesi’ndeki miras ve iktidar kavgası ile büyük bir aşk hikâyesi iç içe anlatılıyor.

DİZİNİN KONUSU & DETAYLAR Esenler Otogarı’nda geçen Veliaht, Karslı Ailesi’nin kontrol ettiği hatlar ve ticaret ağları etrafında dönen bir iktidar savaşını konu alır. Aile içindeki “kim veliaht olacak?” sorusu, kan bağını ve sadakati sınarken; aynı zeminde filizlenen büyük bir aşk hikâyesi tüm dengeyi değiştirir. Şehrin göbeğinde, yüksek tansiyonlu çatışmalar ile duygusal kırılmalar yan yana yürür.

VELİAHT HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Her perşembe 20.00’de Show TV’de yayında. Canlı yayın akışı ve tekrar saatleri için Show TV duyurularını takip edebilirsiniz. Diziyi nerede izleyebilirim? Veliaht bölümleri Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Yayın sonrası erişim politikaları kanala bağlı olarak güncellenebilir.

YAPIM VE YÖNETİMDE EMEĞİ GEÇENLER Görev İsim Yönetmen Sinan Öztürk Senaryo Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt Görüntü Yönetmeni Engin Özkaya Müzik Toygar Işıklı Yapım FARO Ülke Türkiye MERAK EDİLENLER (ÖZET) Veliaht neyi anlatıyor? Otogarda geçen bir veliaht ve iktidar savaşını; aile içi hesaplaşmalarla büyüyen bir aşkın gölgesinde işler. Başroller kim? Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal. Ne zaman ve nerede? Perşembe 20.00 • Show TV.