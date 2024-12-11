Veliden öğretmene dayak

İlayda SORKU

İzmir Konak’ta bulunan Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan kadın öğretmen M.B., öğrencinin durumuna ilişkin görüşmek üzere okula çağırdığı veli tarafından darp edildi.

10 Aralık Salı günü meydana gelen olay, öğretmenin bir öğrencinin velisi ile görüşmek istemesi üzerine başladı. M.B., öğrencinin durumuna ilişkin konuşmak üzere veliyi okula çağırdı. Veli, yanında iki erkek ile birlikte okula geldi.

Öğrencinin annesi olduğu belirtilen veli, öğretmenle görüşmek için sınıfa girmek istedi. Ancak öğretmen M.B., görüşmenin sınıf içerisinde yapılamayacağını söyledi. Sınıfın dışına çıkarılan veli, M.B.’ye saldırdı. Fiziksel saldırı sırasında öğretmenin kafasını çarptığı ve vücudunda çizikler oluştuğu öğrenildi. Olay sırasında, velinin yanındaki iki erkek şahıs da saldırıyı engellemek isteyen kişilere müdahalede bulundu. Görgü tanıkları, saldırganın yanındaki şahısların olayı önlemeye çalışanları tartakladığını belirtti.

Öğretmen M.B., saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganların gözaltına alındığı ve karakola götürüldüğü öğrenildi.

"MÜNFERİT DEĞİL"

Yaşanan olayın münferit olmadığının ve okullardaki güvenlik zaaflarının altını çizen Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Çalık, “Okullardaki güvenlik açığı hem öğretmenler hem de idareciler tarafından sürekli dile getiriliyor. Okul polislerinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak ne yazık ki bu konularla ilgili şikayetler yapılmasına rağmen, okulda bir olay bildirildiğinde bile, güvenlik desteği alınamadığı söyleniyor” dedi.

Eğitim alanındaki ya da toplumdaki şiddetin, bireylerle ilişkilendirilip tarif edilemeyeceğini aktaran Çalık, şunları söyledi: “Yaşananlar devletin öğretmenlere ve öğrencilere yönelik boşvermişliği ile alakalı. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının takibi konusunda herhangi bir destek programı yok. Bu çocuklara yönelik gerekli rehabilitasyonlar yapılmıyor. İktidar, okulların güvenlik, temizlik, personel, bakım, onarım ve çocukların beslenmesi gibi en temel sorunlarıyla ilgilenmek yerine; mezarlıklarda çocukları nasıl ağlatacaklarını ya da ÇEDES ile okullara kaç imam gönderebileceklerini düşünmekle meşgul.”

Benzer olayların tekrar yaşanabileceğine dikkat çeken Çalık, “Yaşananlar, bir arkadaşımızın üzerinde somutlaşan bir olay gibi görünse de, aslında devletin kamu hizmetlerinde, özellikle eğitim alanında, öğretmenlere ve öğrencilere karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanıyor” diye konuştu.