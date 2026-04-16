Veliler eğitimde şiddeti protesto etti: ''Çocuklarımız hayatta mı diye beklemek istemiyoruz''
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından İstanbul Ümraniye’de veliler bir araya gelerek güvenlik zafiyetine tepki gösterdi. “Güvenli okullar istiyoruz” diyen veliler, yetkililere somut adım çağrısı yaparak çocukların güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta okullara düzenlenen saldırılara tepkiler sürüyor. İstanbul Ümraniye’de bulunan Fatih İlkokulu’nda bir araya gelen veliler okullardaki güvenlik zafiyetinin giderilmesini talep etti.
Okul önünde yapılan açıklamada veliler sık sık, “Güvenli okullar istiyoruz”, "Şiddete hayır" ve "Okul yuvadır, şiddete hayır" sloganı attı.
Açıklamada, okulların çocuklar için en güvenli alan olması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Ancak bugün geldiğimiz noktada çocuklarımızı sabah öperek uğurlarken içimizi bir korku kaplıyor. Eğitim yuvalarımızın şiddetle, silahla ve ölümle anılması kabul edilemez. Bizler çocuklarımızı okullara öğrensinler diye gönderiyoruz; hayatta kalsınlar diye dua ederek beklemek istemiyoruz” denildi.
SOMUT ADIMLAR ATILMALI
Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na seslenen veliler, okullardaki güvenlik zafiyetlerinin giderilmesini talep etti.
Velilerin talepleri şu şekilde:
- ''Okul girişlerinde kriz anı yönetimi eğitimi almış profesyonel güvenlik görevlileri bulunmalıdır,
- Okul çevrelerinin ve girişlerinin yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri yerleştirilmelidir,
- Okul iklimini bozan, şiddet eğilimi gösteren durumlarda rehberlik hizmetlerinin ötesinde, caydırıcı ve koruyucu yasal mevzuatların işletilmelidir,
- Hem yaşanan travmaların etkilerini silmek hem de şiddeti kaynağında kurutmak için okullardaki psikolojik danışman kadrolarının güçlendirilmelidir.''