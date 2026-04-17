Veliler ‘güvenlik’ oldu: Okul önünde bekleyeceğiz

Eğitim sendikalarının, eğitimcilerin, velilerin ve öğrencilerin ısrarına rağmen karşılanamayan okullardaki güvenlik görevlisi sorunu, işi başa düşürüyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından tedirgin olan çok sayıda veli, çocuğuyla birlikte okula gidiyor, okulun önünde bekliyor.

Ankara’daki çok sayıda okulun önünde fotoğraflanan manzaralar da “İş başa düştü” yorumlarının haklılığını ortaya koyuyor. Veliler, “Çocuğumuzu yalnız bırakmayız” diyerek güvenlik sorununa dikkati çekiyor.

“GÜVENLİK ALLAH’A EMANET”

BirGün’e konuşan okul önünde bekleyen velilerin anlattıkları, eğitim kurumlarındaki güvenlik sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bazı okullardaki güvenlik görevlisinin okul aile birliği bütçesinden karşılanarak sağlandığını ifade eden veliler, ekonomik açıdan dezavantajlı bölgedeki okulların güvenliğinin ise “Allah’a emanet” olduğunu belirtiyor.

“BÜTÇE YOK”

BirGün’e konuşan veliler, endişeleri ve talepleriyle ilgili şunları söylüyor:

“Gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı, en güvende olmaları gereken yerde tek başlarına bırakmaya korkar hale geldik. Yıllardır dile getiriyoruz, güvenlik görevlisi istiyoruz. İlla kötü bir olay yaşanması mı gerekiyordu bu konunun Türkiye gündemine oturması için? Okul yönetimleri de çaresiz, ‘Bütçe yok’ diyorlar, haklılar. Kendi bütçesi ile güvenlik görevlisi istihdam eden okullar var. Ama bizim okulumuzdaki velilerin maddi durumu iyi değil. Biz ne yapacağız?”

HER YERE VAR OKULLARA YOK

Çocuğunu okula getirmek için işinden izin aldığını belirten bir başka veli ise şunları kayda geçiriyor:

“Hasta olduğumda bile izin almadığım işimden oğlumun güvenliğinden endişe ettiğim için izin aldım. Bizi bu hale getirenlerin utanmasını beklemiyoruz, harekete geçmelerini istiyoruz. Her yere kaynak var da okullara mı yok?”