Veliler İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde: Okul müdürüne protesto

Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi’nde mezuniyet fotoğrafı çektirmek isteyen kız öğrencilerin okul Müdürü Hasan Ali Dinç tarafından hakarete uğraması ve tehdit edilmesi veliler tarafından protesto edildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan veliler sloganlarla okul müdürünü protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan velilerden Rengin Biçici, “Bu yaşananlar yalnızca bireysel bir hak ihlali değil; kız çocuklarımıza ve dolayısıyla kadına yönelik sistematik bir baskının ve şiddetin açık bir tezahürüdür” dedi.

Biçici şunları kaydetti:

“Kadınların ve kız çocuklarının giyimleri üzerinden baskı kurulması, tehdit edilmesi ve aşağılanması; toplumsal cinsiyet eşitliğine, laikliğe ve temel insan haklarına doğrudan bir saldırıdır. Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sıfır toleransla karşılanması gereken bir dönemde, eğitim kurumlarında dahi bu tür zihniyetlerin varlığı, ülkemizin laiklik, çağdaşlık ve hukuk devleti ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır.”

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hiçbir tehdit ve sindirme girişimi karşısında geri adım atmayacaklarını vurgulayan Biçici “Bizler, çocuklarımızın, özellikle de kız çocuklarımızın, hiçbir surette baskıya, aşağılamaya ve şiddete maruz kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın, baskının ve şiddetin karşısında durarak, çocuklarımızın laik, demokratik ve özgür bir eğitim ortamında yetişmesi için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

"ZORLA CÜBBE GİYDİRMEYE ÇALIŞTI"

Açıklamada, müdür Dinç’in öğrencileri “Bu haliniz ne böyle?”, “Ben size ahlak öğretirim!”, “Böyle giyinenleri okuldan atarım!” gibi sözlerle tehdit ettiğini, kız öğrencilere zorla cübbe giydirilmeye çalışıldığını ve tuvalet ihtiyaçlarını kullanmalarının dahi engellendiğini aktarıldı.

Dinç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve yasal sürecin başlatıldığını belirten Biçici, açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı:

“Bu hukuksuzluğun ve kadına yönelik bu açık şiddet ve ayrımcılığın takipçisi olacağımızı ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için tüm adımların atılacağını kamuoyuna kararlılıkla ilan ederiz. Buradan Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de gerekli idari soruşturmanın yapılması için göreve davet ediyoruz. Çocuklarımız yalnız değildir. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete geçit vermeyeceğiz.”